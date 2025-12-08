€ 5.0919
Politica

Cine îl înlocuiește pe Marcel Ciolacu după victoria de la CJ Buzău. A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri
Data actualizării: 08:55 08 Dec 2025 | Data publicării: 08:41 08 Dec 2025

Cine îl înlocuiește pe Marcel Ciolacu după victoria de la CJ Buzău. A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri
Autor: Ioana Dinu

CIOLACU_INQUAM_Photos_Codrin_Unici Inquam Photos / Codrin Unici / CIOLACU
 

Marcel Ciolacu va fi înlocuit.

După ce va demisiona din Parlament, odată ce a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu va fi înlocuit de următorul nume pe lista candidaților la alegerile parlamentare din 2024, adică de Oana Matache.

Oana Matache s-a născut pe 17 martie 1988. A fost viceprimar al Buzăului. Înainte de a intra în administrația locală, a studiat psihologia, potrivit CV-ului său, are un Bachelor în „BSc (Hons) Psychology”. 


Înainte de a deveni viceprimar, Oana Matache a fost fondatoarea și managera unui centru educațional local, Eduteka, primul hub educațional din Buzău dedicat copiilor și adolescenților, cu activități educative, culturale și recreative. 


Este implicată de asemenea în acțiuni de voluntariat și social-culturale. Conform relatărilor locale, prin implicarea ei s-a format o legătură specială cu susținerea copiilor vulnerabili. 


Atunci când a fost aleasă viceprimar în octombrie 2020, a devenit prima femeie care ocupă acest post în istoria municipiului Buzău. 

Oana Matache are un parcurs academic divers, cu formare atât în România, cât și în străinătate

2018–2019 – Programul Operațional Capital Uman (2014–2020). A urmat un program de formare în competențe antreprenoriale, în cadrul inițiativei StartUp Plus, axată pe atragerea de fonduri nerambursabile și dezvoltarea proiectelor de afaceri.


2014–2015 – Goethe-Institut, Hamburg. A studiat limba și cultura germană, aprofundând competențele lingvistice într-un cadru recunoscut internațional.


2008–2011 – Universitatea Sheffield, Marea Britanie. A absolvit Bachelor in Science BSc (Hons) in Psychology, fiind șefă de promoție în 2011. A beneficiat de o bursă de merit integrală oferită de statul britanic, performanță academică rar întâlnită pentru studenții internaționali.


2007–2008 – Facultatea de Drept. Studiile au fost întrerupte în momentul obținerii bursei de studii în Marea Britanie.

A propus evaluarea psihologică a candidaţilor la alegeri

În 2025, în calitate de viceprimar, a propus ca toți candidaţii la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale să fie supuşi unei evaluări psihologice, argumentând că alegătorii merită garanția că cei candidați sunt echilibrați și sănătoși mental.

„Proiect de lege. Propun evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare, locale. Până când să stea soarta unei ţări la mâna unor patologii, a unor oameni cu clare tulburări de personalitate, histrionici, narcisişti , bipolari? (…) Pe baza pregătirii sale în ştiinţe clinice şi politice, Renshon a dezvoltat o teorie care permite publicului să evalueze mai bine candidaţii la preşedinţie. Teorie ce ar putea fi urmată. Iar până atunci, aş invita la dezbateri şi psihologi cu vastă experienţă să pună întrebări candidaţilor (…)”, postase pe pagina sa de Facebook Oana Matache.

VEZI ȘI: Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

