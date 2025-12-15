€ 5.0914
DCNews Politica Viorica Dăncilă, distinsă cu Ordinul Binelui Discret de Asociația Detectivilor
Data publicării: 15:40 15 Dec 2025

Viorica Dăncilă, distinsă cu Ordinul Binelui Discret de Asociația Detectivilor
Autor: D.C.

dancila-asociatia-detectivilor
 

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a fost distinsă cu Ordinul Binelui Discret – Insigna de Aur și Diploma de Excelență în cadrul Galei Asociației Naționale a Detectivilor din România (ADNR). 

Distincția i-a fost acordată pentru devotamentul față de țară, promovarea dialogului, echilibrului și a valorilor umanității, în spiritul principiului Semper Veritas, care definește activitatea ADNR . În discursul său, Viorica Dăncilă a subliniat că adevăratul bine nu se face pentru aplauze. „Trăim într-o lume a zgomotului, a spus Dăncilă. Dumneavoastră promovați un principiu esențial: binele se face, uneori, în tăcere.”

Fostul premier a apreciat rolul Asociației Naționale a Detectivilor din România ca garant al profesionalismului, legalității și eticii într-un domeniu adesea greșit înțeles și a acceptat titulatura de Ambasador onorific al valorilor ADNR.

Asociația Națională a Detectivilor din România este o structură profesională înființată în anul 2000, având ca scop reprezentarea și promovarea intereselor acestei profesii. ANDR, condusă de Maria Bumbaru,  este membră a I.K.D (Federatie Internationale des Associations de Detectives Privés). 

