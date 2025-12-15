€ 5.0914
Stiri

Mariah Carey stabilește un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You"
Data publicării: 23:54 15 Dec 2025

Mariah Carey stabilește un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You”
Autor: Dana Mihai

Instagram Selfie Mariah Carey Maria Carey - Instagram Selfie
 

Mariah Carey a stabilit un nou record în Billboard Hot 100, după ce piesa "All I want for Christmas Is You", a petrecut 20 de săptămâni pe primul loc.

Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei "All I Want for Christmas Is You" a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament al single-urilor, informează luni revista Variety.

"All I Want For Christmas Is You" depășește recorduri legendare

Acest cântec, devenit de-a lungul anilor un imn peren al sărbătorilor de iarnă şi revenit în fruntea clasamentului săptămâna trecută, a ocupat de acum prima poziţie timp de 20 de săptămâni neconsecutive, depăşind recordul deţinut anterior de single-ul "Old Town Road", interpretat de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, şi de piesa "A Bar Song (Tipsy)", lansată de Shaboozey, care au petrecut câte 19 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100.

Totodată, "All I Want for Christmas Is You" se află în a 77-a săptămână a sa în clasamentul Hot 100, egalând performanţa piesei "Levitating", lansate de Dua Lipa, în calitate de cea mai longevivă melodie a unei artiste feminine.

Citește și: A plagiat Mariah Carey? Instanța a făcut lumină în cazul unei controverse privind o cunoscută melodie de Crăciun

Este pentru a doua oară când Mariah Carey a doborât un record legat de primul loc din topul Hot 100, după ce duetul său din 1995 cu Boyz II Men, "One Sweet Day", a stat 16 săptămâni în fruntea clasamentului şi a deţinut acel record timp de 23 de ani.

Top Billboard Hot 100, dominat de colinde de Crăciun

În restul clasamentului Billboard, opt cântece din top 10 sunt colinde de Crăciun, cu "Rockin' Around the Christmas Tree", interpretată de Brenda Lee, pe locul al doilea, urmată de piesa "Last Christmas" a grupului Wham!, "Jingle Bell Rock" a lui Bobby Helms şi "Santa Tell Me" a Arianei Grande. Singurele melodii seculare din top 10 sunt "Golden", de Huntrx, pe locul al şaselea, chiar înaintea piesei "The Fate of Ophelia" a cântăreţei Taylor Swift, care ocupă locul al şaptelea.

Cel mai recent album al cântăreţei Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", se află pentru a noua săptămână consecutivă pe locul 1 în Billboard 200, ţinând piept cu brio concurenţei reprezentate de valul de albume de sărbători care au invadat partea superioară a clasamentului. Cinci materiale discografice din top 10 sunt albume de Crăciun, printre care "Christmas" (Michael Bublé - locul 4), "Ultimate Christmas" (Bing Crosby - locul 5), "The Christmas Song" (Nat King Cole - locul 6), "A Charlie Brown Christmas" (Vince Guaraldi Trio - locul 8) şi "A Christmas Gift for You From Phil Spector" (locul 9).

mariah carey

mariah carey
all i want for christmas is you
billboard
