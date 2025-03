A plagiat Mariah Carey? Instanța a făcut lumină în cazul unei controverse privind o cunoscută melodie de Crăciun

Cântăreața pop Mariah Carey a câștigat un proces în care era acuzată că ar fi copiat ilegal elemente ale piesei sale de mare succes, "All I Want for Christmas Is You", dintr-un cântec country cu același titlu, informează Reuters.

Judecătoarea districtuală Monica Almadani, de la un tribunal din Los Angeles, a decis miercuri că compozitorii melodiei "All I Want for Christmas Is You", interpretată de trupa Vince Vance and the Valiants, nu au reușit să arate că piesa lor este în mod obiectiv suficient de similară cu cea a cântăreței Mariah Carey pentru a susține un proces de încălcare a drepturilor de autor.

Avocații compozitorilor și ai lui Mariah Carey, precum și purtătorii de cuvânt ai casei de discuri a artistei, Sony Music, nu au dat curs joi unei solicitări de a face declarații despre acea sentință.

Trupa Vince Vance and the Valiants a lansat "All I Want for Christmas Is You" în 1989, iar melodia a ajuns în topurile Billboard de muzică country în anii 1990. Cântecul lansat de Mariah Carey a apărut pe albumul artistei din 1994 "Merry Christmas", devenind ulterior extrem de popular și cucerind în fiecare an, începând cu 2019, prima poziție din Billboard Hot 100 în perioada sărbătorilor de iarnă.

Andy Stone, care folosește pseudonimul artistic Vince Vance, și compozitorul Troy Powers au intentat procesul în 2023. Aceștia au susținut că vedeta pop le-a copiat "comparația dintre persoana iubită și capcana luxului sezonier", precum și alte versuri și elemente muzicale, solicitând despăgubiri în valoare de cel puțin 20 de milioane de dolari, potrivit Agerpres.

Mariah Carey a declarat anul trecut că melodia ei este "complet diferită", argumentând că elementele de similitudine sunt comune multor cântece de Crăciun, cum ar fi "zăpadă, vâsc, cadouri sub bradul de Crăciun și dorința de a fi cu persoana iubită de Crăciun".

Monica Almadani a stabilit miercuri că melodiile nu sunt suficient de similare astfel încât juriul să stabilească o violare a drepturilor de autor de către Mariah Carey, menționând diferențe în ceea ce privește linia melodică, versuri și alte elemente muzicale.

Judecătoarea Almadani a dispus ca reclamanții să achite o parte din onorariul avocaților cântăreței Mariah Carey întrucât multe dintre acuzațiile lor conțineau "o litanie de afirmații irelevante și nesusținute de fapte".

