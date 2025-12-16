Un miliardar chinez își caută soție online. „Cu siguranță nu sunt urât"

Un investitor chinez, descris drept „mai degrabă gras” și „patriot și naționalist”, a postat online un anunț matrimonial. El insistă că intențiile sale sunt nobile și că își caută „serios” o soție care să-i împărtășească pasiunile.

Bărbatul, avere de peste 1 miliard de euro

Bărbatul de 30 de ani a postat anunțul pe contul său de socializare „yiwanxin” pe 27 noiembrie, în încercarea de a-și găsi o soție. El a spus că s-a născut în anii 1990, este investitor profesionist și unul dintre cei mai mari 10 acționari individuali în peste 10 companii listate la bursă, inclusiv Dajin Heavy Industry Co, Ltd și Grand Sunergy Tech Co, Ltd. Bărbatul a mărturisit apoi presei că este Liu Xin, un investitor faimos în industrie, cu o avere netă de peste 10 miliarde de yuani (1,3 miliarde de euro), potrivit South China Morning Post.

Liu a spus că are ambiția de a-și depăși idolul, investitorul american Warren Buffett. În anunțul său, îl citează și pe Buffett spunând că cea mai importantă și decisivă alegere pe care o face o persoană este soțul/soția. El spune că a fost obsedat de muncă și că a avut „o experiență romantică minimă” după o problemă familială din 2018. Mai mult, Liu spune că este un „creier de îndrăgostit”, o expresie chinezească la modă care descrie persoanele care sunt excesiv de îndrăgostite și devin iraționale. Aceasta este o calitate dezvoltată din experiența sa în investiții, deoarece adesea prioritizează interesele clienților săi.

Ce-și dorește Liu de la viitoarea soție

De asemenea, chinezul a adăugat că este „extrem de patriot și naționalist”. El speră că viitoarea sa parteneră va fi, de asemenea, un „creier de îndrăgostit”, capabilă să aibă grijă de alți oameni și care își dorește să aibă copii. Liu a adăugat că ar fi „nerealistă” căutarea unei partenere care să fie compatibilă financiar cu el.

Liu a adăugat că are o diplomă de licență de la o universitate germană de top, deține proprietăți în orașul său natal, Yantai, din provincia Shandong din estul Chinei, și în Hangzhou, din provincia Zhejiang din estul Chinei. El a mai spus că deține, de asemenea, mai multe mașini Rolls-Royce.

Totodată, Liu a mai punctat că, „cu siguranță nu este urât, în ciuda faptului că este destul de gras”. Liu a lăsat în anunț contul său personal de chat și detaliile contului său public de socializare. El a spus că a primit sute de cereri de prietenie zilnic. Anunțul și o postare ulterioară au atras fiecare aproximativ 1.000 de comentarii, unele femei postând informațiile și fotografiile lor. Cu toate acestea, unii internauți au avertizat asupra unei potențiale fraude.

