DCNews Stiri Social Noi controverse în cazul Rodicăi Stănoiu. După deshumare, ar trebui înmormântată din nou, dar nu se știe cine plătește
Data actualizării: 11:02 17 Dec 2025 | Data publicării: 11:01 17 Dec 2025

Noi controverse în cazul Rodicăi Stănoiu. După deshumare, ar trebui înmormântată din nou, dar nu se știe cine plătește
Autor: Doinița Manic

Rodica Stănoiu controverse înmormântare Rodica Stănoiu, fost Ministru al Justiției. Sursa Foto: Agerpres
 

Apar tot mai multe controverse în cazul Rodicăi Stănoiu.

După ce luni, 15 decembrie, Rodica Stănoiu a fost deshumată, iar medicii legiști au efectuat necropsia marți, acum se pune problema cine și când o înmormântează din nou pe fosta ministră a Justiției. Potrivit informațiilor apărute în presă, rudele acesteia nu se pot înțelege cine va plăti înhumarea de această dată.

Nepoții Rodicăi Stănoiu ar fi așteptați și astăzi la sediul Institutului Național de Medicină Legală pentru a ridica trupul neînsuflețit, astfel încât Rodica Stănoiu să poată să fie reînhumată la Cimitirul Izvorul Nou din Capitală.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament

Audierile în cazul Rodicăi Stănoiu vor continua

Între timp, procurorii continuă ancheta în acest caz, după ce au deschis un dosar de moarte suspectă. Prima persoană audiată a fost nepoata Rodicăi Stănoiu. Potrivit unor surse, aceasta a făcut o declarație amplă în fața anchetatorilor, însă ulterior a revenit asupra informațiilor pe care le-a dat.

„Prin ordonanţa organelor de cercetare penală cadrul L.P.J. Ilfov — Serviciul de Investigaţii Criminale din data de 10.12.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi de acces ilegal la un sistem informatic. Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat necesitatea efectuării unor cercetări mai amănunţite legate de ultima perioadă a vieţii numitei Stănoiu Rodica, de suspiciuni privind urmele unor acte de violenţă pe corpul acesteia şi de alte aspecte privind viaţa personală a victimei din ultima perioadă”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

VEZI ȘI: Rodica Stănoiu, internată cu lovituri înainte de moarte, externată pe semnătura iubitului tânăr. Av. Crăciunescu arată ce urmează

Acum, potrivit procedurilor, ar urma să fie citate la Parchet și alte persoane din jurul Rodicăi Stănoiu: apropiați, prieteni, dar și iubitul cu 50 de ani mai tânăr cu care fostul ministru de Justiției ar fi avut o relație timp de mai bine de 5 ani. Se pare că până acum, tânărul, un jurist din Capitală, nu a fost citat.

Ce a scos la iveală necropsia

Procurorul de caz a dispus, printr-o ordonanță dată pe 12 decembrie, efectuarea exhumării cadavrului Rodica Stănoiu, de la Cimitirul Izvorul Nou, din Bucureşti, pentru stabilirea cauzei morţii şi a împrejurărilor în care aceasta s-a stins din viață. Exhumarea a avut loc luni, 15 decembrie, iar primele concluzii ale necropsiei efectuate la Institutul de Medicină Legală au indicat că decesul fostului ministru al Justiției nu a fost cauzat de leziuni violente.

Medicii legiști ar fi găsit mai multe coaste fracturate, dar se consideră că ar fi putut apărea în urma resuscitării făcute de echipajul de la ambulanță, care a intervenit pentru a o salva pe Rodica Stănoiu atunci când a fost găsită căzută. În plus, ar fi fost exclusă și ipoteza unei strangulări, iar concluzia preliminară ar fi că decesul a survenit în urma unui stop cardiac. Cu toate acestea, deocamdată ar fi încă neclar ce anume a declanșat evenimentul cardiac fatal.

rodica stanoiu
deshumare

rodica stanoiu
deshumare
