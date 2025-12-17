Theodora Andreescu, la Gala Excelenței din Politehnica București: Cea mai bună teză doctorală

Gala Excelenței a adus în prim-plan idei cu impact, proiecte inovatoare, cadre didactice cu realizări remarcabile și cele mai valoroase teze de doctorat, oferind recunoaștere celor care definesc standardele excelenței în comunitatea POLITEHNICII București.

În cadrul dezbaterilor la Școala Doctorală de Inginerie Aerospațială, Domeniul Ingineria Aerospațială, lucrarea "Development of a disruptive RF powered propulsion Technology based on Helicon plasma source for a cost-effective generation of space transporttation system", o lucrare de pionerat în industria aerospațială a Dr. Andreescu Anna-Maria Theodora a fost apreciată de conducerea Politehnicii ca cea mai bună teză doctorală.

Foto: Crișan Andreescu

Absolventă ca șefă de promoție a Facultății de Ingineria Aerospațială, Dr. Andreescu Anna-Maria Theodora își desfășoară activitatea în cadrul COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare, încă de la terminarea facultății

Nu a dorit să-și continue studiile în străinătate, apreciind că în România este un mediu propice pentru desăvârșirea studiilor. A fost o nouă încununare a muncii de-a lungul anilor în domeniul pe care și l-a ales.

