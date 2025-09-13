Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO

Julia Boca, tânăra care ajută, an de an, mii de elevi români să-și împlinească visul de a fi acceptați la cele mai prestigioase universități din întreaga lume, a vorbit la DC News, despre mai multe teme, printre care sistemul educațional din România. Julia Boca a explicat un neajuns crucial, fapt observat atunci când a ajuns în America. Ea a studiat neuroștiințe, psihologie și engleză la Wellesley College, promoția 2022.

”Eu sunt o mare critică a sistemului educațional din România. Din perspectiva mea, ar trebui ras din temelii și început de la zero. Având în vedere că nu se poate acest lucru, încerc să mă uit la lucrurile pozitive pe care le-am luat din liceu și anume profesorii, care chiar veneau cu drag la școală și m-au învățat lucrurile pe care le știu acum. Menționez aici, în special, profesoare de engleză și profesoara de română. Pentru mine au fost doamnele care m-au modelat cel mai mult, mi-au arătat că am un talent l-a scris și să ne focusăm pe chestia asta, că am un talent la engleză și să mergem la Olimpiadă, să îmi dea mai multe cărți să citesc pe această temă, mi-a arătat mai mulți autori care nu sunt în programă. Dacă nu aveam acest gen de profesoare, care să mă împingă un pic de la spate și să îmi arate mai mult decât sistemul educațional din România, nu cred că aș fi ajuns unde sunt acum.

Am apreciat că am luat idei din mai multe domenii. Cu toate acestea aveam niște preconcepții. Am plecat în America, crezând că nu sunt bună la STEM (n.red. acronim pentru Știință (Science), Tehnologie (Technology), Inginerie (Engineering) și Matematică (Mathematics), utilizat pentru a grupa discipline academice interconectate). Chiar dacă am făcut mate-info, nu eram bună la biologie, chimie, informatică. Eu aveam gândul că eram bună doar la profilul uman și o mare parte din facultate am petrecut-o studiind neuroștiința. Am făcut internship la MIT și Columbia pe acest lucru. Când eram în America, am avut adesea gânduri, că mi s-a spus, în liceu, că nu eram bună la aceste materii.

Am și crezut acest lucru, nu luam note foarte bune la testele de la chimie. Profesoarele mă făceau chiar să mă simt foarte prost când aduceau testele înapoi. Deci, mi s-a insuflat, din start, la liceu, că sunt bună doar la anumite chestii. Când am ajuns în America, în momentul când mi s-a oferit oportunitatea de a începe de la zero cu neuroștiința sau cu biologia, dacă îți dorești, pentru a vedea dacă ești chiar bun la acest lucru.

Doar atunci am început să observ. Dacă ai un adevărat sistem în spatele meu și profesori, profesoare, care chiar vor să te susțină cu materiale și resurse poți să ajungi să faci foarte multe lucruri, să realizezi că ești bun la foarte multe materii. Este șocant, dar este, pur și simplu, vorba despre cum sistemul educațional din România nu este clădit să susțină într-adevăr elevii. Ți se trântesc foarte multe materii. Profesorii hit or miss, dacă o să își dea interesul la clasă sau nu și succes! Vezi dacă te prinzi ce îți place, dacă nimerești un profesor care să te ajute, să îți dea niște materiale în plus, să stea cu tine după ore, dacă nu ai înțeles o chestie sau nu ai bani de meditații”, a declarat Julia Boca, la DC News.

Elevii Juliei Boca au fost acceptați la universități de renume precum Harvard, Princeton, MIT, Stanford, Duke, Yale sau Columbia, obținând peste 20 de milioane de dolari în burse și ajutor financiar.

