Data actualizării: 15:20 20 Sep 2025 | Data publicării: 15:20 20 Sep 2025

EXCLUSIV USR, proiect fanion pentru învățământ care reduce analfabetismul funcțional. Darău: Pe unii îi contrariază / video

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Freepik
 

Irineu Darău, senator, a detaliat proiectul USR în ceea ce privește învățământul românesc și prezența elevilor în școală.

Irineu Darău, senator al Uniunii Salvați România, a vorbit, în cadrul unui dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, despre necesitatea unui program de școală extins pentru copii, care să includă neapărat și o masă caldă.

„USR-ul are un proiect fanion și vreau să-l explic, deoarece, poate uneori, titlul contrariază. La modul ideal, în România, într-un număr de ani, începând de la pilotare până la generalizare, ar trebui să se ajungă la un concept de școală de la 08:00 la 17:00, cu masă caldă. Contrariază pentru că repede se gândesc unii și alții că asta înseamnă să stai 8-9 ore în școală. Astăzi avem în lege „Școala după școală“, dar nu este finanțată. În practică, avem foarte multe meditații“, a explicat Irineu Darău.

Un astfel de sistem ar putea reduce analfabetismul funcțional

Senatorul USR a explicat că un astfel de concept ar însemna ca elevii să nu mai primească teme pentru acasă, ci să le facă în școală, asistați de cadre didactice. În plus, un astfel de sistem, potrivit lui Irineu Darău, ar reduce foarte mult analfabetismul funcțional.

„Ceea ce mi-aș dori eu este ca orice copil din această țară să aibă posibilitatea să rămână de la 08:00, la 17:00 în școală și să aibă neapărat o masă caldă, fiindcă altfel nu se poate. Acest concept ar însemna că elevii, cel puțin până la liceu, nu vor primi teme pentru acasă. Ei își vor face temele în școală, asistați și de cadre didactice, dar în primul și primul rând e vorba de această întâlnire între beneficiar și cadre didactice, de sprijin, după-amiază, unde ar fi mult mai multă libertate.

Cu unii elevi te poți duce către remedial, pentru a recupera întârzieri sau a adapta conținutul astfel încât să nu ajungă în stare de analfabetism funcțional, iar cu alții către vocațional sau către excelență. Noi, astăzi, avem tot sistemul într-un cadru foarte închistat și de aici rezultatul“, a explicat senatorul USR.

irineu darau
scoala după scoala
elevi
meditatii
usr
