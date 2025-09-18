Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții, eveniment dedicat acțiunilor în fața riscurilor din mediul online

„Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții”, un eveniment dedicat identificării problemelor și a direcțiilor de acțiune în fața riscurilor tot mai mari din mediul online, un eveniment la care am participat, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, CECCAR – Filiala Dâmbovița și Asociația Pro Prevenire, a organizat conferința „Cybercrime în secolul XXI – Provocări locale, lideri și soluții, pentru reuniunea instituțiilor locale. specialiști în domeniu și reprezentanți ai mediului de afaceri.

"Cybercrime-ul este o problemă a întregii societăți, iar soluțiile nu pot veni doar din partea specialiștilor IT. Avem nevoie de colaborare între administrație, mediul academic, instituțiile publice, mediul privat și tinerii care vor fi liderii digitale de mâine.

Consiliul Județean Dâmbovița sprijină educația, inovația și ideile curajoase ce pot fi transformate în soluții reale pentru comunitate. Doar așa putem face ca județul nostru să fie mai puternic, sigur și pregătit pentru viitor", a precizat lșiderul PSD Dâmbovița.

Evenimentul a fost moderat de domnul Ion Victor Bucuroiu, agent șef principal de poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității.

