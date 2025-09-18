Data publicării:

Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții, eveniment dedicat acțiunilor în fața riscurilor din mediul online

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Facebook Corneliu Ștefan
Foto: Facebook Corneliu Ștefan

„Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții”, un eveniment dedicat identificării problemelor și a direcțiilor de acțiune în fața riscurilor tot mai mari din mediul online, un eveniment la care am participat, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, CECCAR – Filiala Dâmbovița și Asociația Pro Prevenire, a organizat conferința „Cybercrime în secolul XXI – Provocări locale, lideri și soluții, pentru reuniunea instituțiilor locale. specialiști în domeniu și reprezentanți ai mediului de afaceri.

"Cybercrime-ul este o problemă a întregii societăți, iar soluțiile nu pot veni doar din partea specialiștilor IT. Avem nevoie de colaborare între administrație, mediul academic, instituțiile publice, mediul privat și tinerii care vor fi liderii digitale de mâine.

Consiliul Județean Dâmbovița sprijină educația, inovația și ideile curajoase ce pot fi transformate în soluții reale pentru comunitate. Doar așa putem face ca județul nostru să fie mai puternic, sigur și pregătit pentru viitor", a precizat lșiderul PSD Dâmbovița.

Evenimentul a fost moderat de domnul Ion Victor Bucuroiu, agent șef principal de poliție, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții, eveniment dedicat acțiunilor în fața riscurilor din mediul online
18 sep 2025, 09:54
Părinte intrat în greva foamei, din cauza desființării școlii din localitate / video
18 sep 2025, 08:29
Analfabetismul funcțional, "grad absolut îngrijorător" în România. Irinel Darău: Când ajungi la testele PISA lucrurile sunt catastrofale
18 sep 2025, 00:15
Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere
17 sep 2025, 19:51
Daniel David: Testările în clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor fi schimbate 
16 sep 2025, 12:26
Tot ce trebuie să știi despre admiterea în SUA: Julia Boca explică pașii către Harvard, Yale sau Stanford
15 sep 2025, 15:19
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
13 sep 2025, 15:30
Am crescut un copil fără ecrane... până l-am dus la grădiniță într-o junglă de mici zombie digitali. Nu vor avea timp o viață întreagă să stea în ecrane?
14 sep 2025, 17:13
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
13 sep 2025, 12:58
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
12 sep 2025, 21:48
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12 sep 2025, 12:26
Cel mai bizar început de an școlar la Colegiul "I.L. Caragiale". Andreia Bodea, directoare, dezvăluie lucruri mai puțin știute
12 sep 2025, 16:35
Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO
08 sep 2025, 16:38
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video
08 sep 2025, 17:30
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori înainte de începerea anului şcolar
07 sep 2025, 19:25
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
07 sep 2025, 14:56
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07 sep 2025, 08:02
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Un judecător a stabilit că Amazon a încălcat legea privind protecția consumatorilor
acum 8 minute
Ten de vis la orice vârstă: Sfaturile expertelor MI-TH Influencer despre cum să alegi fondul de ten
acum 32 de minute
Trump vorbește despre negocieri Putin–Zelenski, iar rușii intensifică atacurile feroviare în Ucraina. Cinci persoane, rănite
acum 37 de minute
România, țara în care unii copii merg la școală doar pentru corn și lapte. Efectul măsurilor Guvernului / video
acum 45 de minute
Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia
acum 1 ora 1 minute
Machiaj natural, fără machiaj sau machiaj de păpușă - Trendurile 2025 explicate de MI-TH Influencer
acum 1 ora 12 minute
Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții, eveniment dedicat acțiunilor în fața riscurilor din mediul online
acum 1 ora 14 minute
POT ne întoarce în comunism. IICCMER compară inițiativa POT cu Decretul 770 al lui Ceaușescu
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
pe 17 Septembrie 2025
Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
pe 17 Septembrie 2025
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel