USAMVB, anunț pentru studenți. Vizează perioada 2025-2026

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) vine cu vești importante pentru studenți chiar de Ziua Internațională a Studentului, celebrată anual pe 17 noiembrie.

Conducerea instituției a transmis un mesaj oficial în care anunță că toate căminele studențești din campus vor funcționa fără întrerupere pe întreaga durată a sezonului de iarnă 2025–2026, în ciuda costurilor ridicate de întreținere din perioada rece.

Decizia a fost adoptată de Consiliul de Administrație al universității, care a luat act și a susținut solicitările formulate de studenți. Reprezentanții USAMVB au precizat că programul academic și activitățile din campus nu vor suferi modificări, iar instituția își asumă integral presiunea economică generată de funcționarea continuă a infrastructurii.

Totodată, conducerea universității a reamintit că a fost luată și măsura de a acoperi toate cererile eligibile de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2025–2026, un sprijin important pentru studenții cu dificultăți materiale.

„Vă suntem alături! La mulți ani!”, se încheie mesajul transmis de instituție cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului.