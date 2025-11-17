€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Educatie USAMVB, anunț pentru studenți. Vizează perioada 2025-2026
Data publicării: 21:49 17 Noi 2025

USAMVB, anunț pentru studenți. Vizează perioada 2025-2026
Autor: Anca Murgoci

carti-scoala_90482400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Vești bune pentru studenți.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) vine cu vești importante pentru studenți chiar de Ziua Internațională a Studentului, celebrată anual pe 17 noiembrie.

Conducerea instituției a transmis un mesaj oficial în care anunță că toate căminele studențești din campus vor funcționa fără întrerupere pe întreaga durată a sezonului de iarnă 2025–2026, în ciuda costurilor ridicate de întreținere din perioada rece.

Decizia a fost adoptată de Consiliul de Administrație al universității, care a luat act și a susținut solicitările formulate de studenți. Reprezentanții USAMVB au precizat că programul academic și activitățile din campus nu vor suferi modificări, iar instituția își asumă integral presiunea economică generată de funcționarea continuă a infrastructurii.

Totodată, conducerea universității a reamintit că a fost luată și măsura de a acoperi toate cererile eligibile de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2025–2026, un sprijin important pentru studenții cu dificultăți materiale.

„Vă suntem alături! La mulți ani!”, se încheie mesajul transmis de instituție cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

USAMVB
studenti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 33 minute
Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Publicat acum 35 minute
Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
Publicat acum 52 minute
Greşelile care îi costă scump pe românii din Germania. Lecția nemților despre bani: Formula „fericirii financiare”
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Gheorghe Falcă: Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Am trecut prin trei operații, apoi prin luni de tratament de iod radioactiv
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Terapia hormonală, aliatul menopauzei: Ce trebuie să știe femeile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close