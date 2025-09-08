Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO

Zi de sărbătoare la Pucioasa, pentru preșcolari și părinți, cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel.

La Pucioasa, am luat parte la inaugurarea Grădiniței „Prichindel” și la prezentarea spațiilor publice modernizate, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Un proiect amplu care a transformat întreaga zonă, grădinița fiind reconstruită, dotată și utilată, iar spațiile publice din jur au fost complet reamenajate pentru recreere și joacă.

Felicitări primarului orașului Pucioasa, Constantin Ana, și echipei sale. Prin muncă și implicare au realizat un loc plin de viață pentru comunitate! Prima zi din acest nou an școlar – o zi specială pentru toți copiii din Pucioasa care vor învăța și se vor juca aici!, a mai declarat liderul PSD Dâmbovița.

