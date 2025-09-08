Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video

În fiecare toamnă, școala românească își redeschide porțile cu emoția unui nou început. În acest an însă, atmosfera festivă este umbrită de tensiunile sociale și de măsurile de austeritate impuse de guvern, măsuri care au stârnit proteste de amploare chiar în prima zi de școală. Înainte ca valul nemulțumirilor să se transforme în marșuri, în cadrul emisiunii „DC Edu” de la DC News, profesoara Mariana Badea a vorbit despre situația din sistem și despre ceea ce ar trebui să rămână esențial: respectul pentru școală și pentru elevi.

Discuția, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, a plecat de la întrebările pe care și le pun astăzi atât cadrele didactice, cât și părinții: cum poate educația să reziste presiunilor bugetare, ce se întâmplă cu festivitățile de deschidere și cât de mult riscă să fie afectată vocația profesorilor de actualele măsuri?

Mariana Badea a adus o notă de echilibru, subliniind că, dincolo de declarațiile oficiale și de frământările sindicale, școala își va găsi ritmul. „Din ce am văzut eu, discutând cu unii colegi și petrecând timpul pe rețelele de socializare, nu se intenționează o boicotare sau o blocare a cursurilor. Festivitățile de deschidere a cursurilor erau de regulă dublate de niște discursuri politice, mai mult sau mai puțin de substanță. Asta nu vor mai avea elevii. În rest, eu sunt convinsă că fiecare școală își va face festivitatea”, a declarat profesoara.

Ea a adăugat că, în multe unități de învățământ, deschiderea noului an va fi organizată „pe plan local, cu părinții, cu elevii și cu profesorii, fără alte extinderi”.

Pentru Mariana Badea, începutul de an școlar nu poate fi redus la dispute sau revendicări, ci rămâne un moment de întâlnire autentică între profesori și elevi. „N-am auzit pe nimeni că n-ar simți deschiderea asta entuziastă să-i primească pe copii. Și profesorii simt nevoia de a marca acest început de an școlar cumva”, a spus ea.

Inteligența artificială vs inteligența umană

În cadrul aceleiași discuții, subiectul s-a extins și asupra provocărilor aduse de noile tehnologii, în special de inteligența artificială. Dacă pentru mulți părinți și elevi, aplicații precum ChatGPT sunt deja instrumente cotidiene, pentru profesori rămâne întrebarea cum poate fi protejată autenticitatea actului educațional.

Mariana Badea a amintit un caz concret dintr-un concurs extrașcolar, când o elevă a prezentat drept creație proprie o poezie care era, în realitate, traducerea unui cântec cunoscut. „Anul trecut, la «Tinere Condeie», o fetiță a creat o poezie senzațională, care a impresionat pe toată lumea. A luat locul I. După vreo două ore de la înmânarea premiului, o altă fetiță a semnalat președintelui juriului că textul respectiv este traducerea din engleză a unui cântec. Până la urmă, fetița a recunoscut că, într-adevăr, a tradus textul cântecului și a depus asta ca poezie, creație proprie. I s-a retras premiul”, a relatat profesoara.

Mii de profesori au protestat astăzi în București și în marile orașe ale țării, cerând abrogarea legii care a adus măsurile de austeritate. Au strigat „Demisia!”, „Nu austerității în educație!” și au afișat mesaje precum „Educația merită o felie mai mare de pizza” sau „Azi tăiați din educație, mâine cerșim ca nație”. În același timp, elevii au intrat în clase, fiind primiți de cadre didactice și de personal administrativ, semn că școala merge înainte, în ciuda furtunii din jur.

