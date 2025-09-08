Data publicării:

Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”

Autor: Irina Constantin
pexels
pexels

În Spania, nu au protestat profesorii, dar elevii au început școala simplu, fără flori, fără oficial, chiar și fără părinți în curtea școlii. 

”Astăzi a început școala și în orășelul unde locuiesc eu, în Spania. Fără discursuri interminabile, fără buchete de flori, fără festivități, fără autorități... fără... fără! Doar copii emoționați la revederea colegilor, profesori primindu-i cu drag și părinți privindu-și copiii de după gard cu emoție și o liniște firească a începutului. Simplu, elegant, decent. Un început care nu goleşte buzunare. Când oare vom învăța că emoția primei zile nu se măsoară în buchete uriașe și scumpe de flori și festivități, ci în ochii copiilor care intră cu inima bătând tare, pe poarta școlii?” notează Adriana Mureșan, într-o postare virală, pe Facebook. 

Din România, au fost reacții și reacții, care arată că românii încă nu sunt pregătiți pentru un astfel de început de școală: 

- La noi functioneaza pe principiul: "daca nu dau, ma ia profesoara /invatatoarea la ochi". E greu de scos spaga si favorurile din mintea romanilor. E o mostenire a comunismului si are radacini puternice. E un mod de a gandi al societatii romane si se regaseste in orice relatie posibila si imposibila.

- Sincer… decât sa stau ca miloaga la gardul școlii, mai bine ca ne lasa sa intrăm! Iar o floare de 2€ nu cred ca sărăcește pe nimeni! Mai trebuie învățați să și ofere! Apropo, știu ce-i in Spania, am avut copilul la grădiniță!

- Locuiesc în România la sat, azi a fost cea mai frumoasă zi de festivitate, deoarece nu a a ținut niciun discurs în afară de cel din clasă despre manuale și nevoile elevilor. Fără preot, fără primar, fără poliție și mai știu eu cine. 

- Niciodată! Pentru că in fiecare școală este câte un profesor/director de modă veche care cheamă popa și primarul să țină discursuri neinteresante și plictisitoare. Înțeleg două, trei cuvinte de bun venit ale directorului adresate elevilor, dar popa și primarul cu alai după ei nu au rost in școli!! Mult succes tuturor!

- Niciodată nu vom învăța ca prima zi de școală sau grădinița nu este cu buchete de flori sau festivități, prima zi este a copiilor care încep o nouă etapă a vieții.

- În Italia la fel, nu vezi pe nimeni cu flori. 

- O floare inseamna respect si pt cel ce oferă și pt cel ce primește. Inseamna bucurie si invatul copilului de a fi respectuos. "Trimiterea" ca ar goli buzunare e mai mult decât rautacioasa.

- Nu se golesc buzunarele de la un buchet, doua de flori! Și, dacă nu duci flori, nu-i nicio problema! Nu cred ca sunt cadre didactice care sa-ti trateze copilul, în funcție de buchetul pe care îl primește de la copilul d-voastră! Este exagerare, la maxim!!!

