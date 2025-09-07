Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar

"Dragi copii, profesori, părinți și oameni ai educației în general,

Când am început anul școlar 2025 - 2026, mesajul meu a fost anunțat și pus sub îndemnul „Per Aspera Ad Astra”, pentru a comunica faptul că înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor.

Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale.

Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora.

Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg - am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare.

Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!", a transmis Daniel David, conform Edu.ro.

Profesorii din mai multe şcoli vor protesta luni

Peste 100.000 de elevi din judeţul Timiş încep noul an şcolar, luni, fără festivităţile de deschidere, în condiţiile în care dascălii nu vor presta activitate didactică, ci doar vor supraveghea copiii, iar zeci de sindicalişti din învăţământ au plecat, duminică, la Bucureşti pentru a se alătura colegilor care protestează în faţa Guvernului, nemulţumiţi de măsurile de prevederile Legii 141/2025.



"Noi ne vom alătura colegilor din Capitală şi vom protesta în faţa Guvernului. Cerem abrogarea Legii 141/2025, supranumită 'Legea Bolojan', care are cinci prevederi ce afectează grav corpul profesoral: creşterea normei didactice de predare cu două-patru ore; comasarea a sute de unităţi de învăţământ; creşterea efectivelor de preşcolari/elevi la grupă/clasă; scăderea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora; creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori. Dascălii vor fi prezenţi în clase, dar nu vor desfăşura nicio activitate didactică", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului "Spiru Haret" Timiş, Virgil Popescu.



El a subliniat că această formă de protest se desfăşoară doar luni, dar în funcţie de rezultatele negocierilor, ar putea continua şi marţi, scrie Agerpres.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa informează că luni vor începe şcoala circa 65.000 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari, iar 48 de unităţi de învăţământ nu vor organiza festivitate de deschidere, în timp ce în alte 190 de locaţii, conducerile unităţilor vor organiza deschiderea festivă a anului şcolar.



"Menţionăm faptul că toate unităţile de învăţământ îi vor aştepta la activităţi pe copii şi elevi începând de luni, după programul făcut public la nivelul fiecărei comunităţi educaţionale", arată ISJ Dâmboviţa.



În majoritatea grădiniţelor şi a creşelor, pentru a veni în sprijinul părinţilor, activitatea a început cu data de 1 septembrie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News