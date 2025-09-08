Data publicării:

Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor

Autor: Darius Muresan
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Anul școlar 2025-2026 debutează cu proteste, dar și cu un simbol al schimbării: Prima școală construită în București după Revoluție.

Cu primele clopoțele care au răsunat astăzi pe holuri, începutul anului școlar 2025-2026 aduce un protest masiv al profesorilor, dar marchează și inaugurarea primei școli ridicate în București după Revoluție: Școala „Victor Brauner” din Sectorul 3. 

Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, începutul școlar este marcat de proteste masive în loc de festivități într-o parte consistentă a sistemului. Cele trei sindicate mari din educație (FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater”) au boicotat primul clopoțel și au protestat în fața Guvernului, la Palatul Victoria și Cotroceni. Revendicările: încărcarea orară crescută, un număr sporit de elevi per clasă, reducerea burselor de merit și restructurări haotice în teritoriu. În acest context complicat pentru învățământul din România, sectorul educațional capătă și o notă pozitivă: primul an școlar începe și în clădirea Școlii „Victor Brauner”, singura școală construită de la zero în București după 1989, inaugurată astăzi oficial în Sectorul 3. Proiectul oferă facilități moderne: aproape 20 de săli de clasă, laboratoare, sală de sport, bibliotecă și dotări moderne, pentru o capacitate de aproximativ 500 de elevi, terenuri de sport în curte și chiar o sală de sport de mari dimensiuni, construită deasupra școlii. 

De ce abia acum?

Bucureștiul, un oraș cu peste 250.000 de elevi în ciclurile primar și gimnazial, a rămas timp de trei decenii fără nicio clădire nouă dedicată educației, bazându-se doar pe reabilitări și adaptări. În multe cazuri, elevii au fost nevoiți să învețe în schimburi sau în clase cu peste 30-35 de colegi. „De ce abia acum?” este o întrebare la care nimeni nu poate oferi un răspuns clar. Dar deschiderea Școlii „Victor Brauner” oferă un precedent și o direcție: dacă există voință administrativă și finanțare, Capitala poate răspunde deficitului cronic de infrastructură școlară. Între proteste și inaugurări, începutul anului școlar 2025-2026 arată, de fapt, fotografia completă a educației din România: un sistem tensionat, dar cu șansa reală de a-și reconstrui viitorul, începând cu spațiile în care copiii învață.

