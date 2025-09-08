UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București prelungește perioada de înscrieri la programele de masterat până pe 11 septembrie, oferind tuturor celor pasionați de artă, film și teatru șansa de a se alătura unei comunități artistice unice.

Anul acesta, universitatea deschide un nou capitol în istoria sa, prin lansarea a patru programe de masterat care marchează o etapă importantă în evoluția formării artistice din România.

„Teatru muzical” oferă competențe specifice acestui gen artistic, combinând actoria, muzica și dansul, pentru dezvoltarea expresiei scenice într-un mod integrat și complex.

„Stand-up Comedy” își propune să ofere un cadru academic și profesional pentru dezvoltarea unei cariere autentice în acest gen artistic, punând accent pe autenticitate și rigoare. Este un moment-cheie pentru stand-up-ul românesc, care pătrunde acum într-o zonă de recunoaștere universitară și de profesionalizare.

„Conținut și producție TV”, realizat în colaborare cu PRO TV, aduce pentru prima dată în România un masterat dual, unde pregătirea academică se împletește direct cu experiența practică din redacții profesioniste.

„Educație cinematografică și educație prin film” este primul program universitar de studii din România dedicat formării specialiștilor în utilizarea filmului ca instrument în educație și în valorificarea culturii cinematografice cu scopul de a înlesni procesele de cunoaștere și de învățare continuă.

Aceste programe de masterat se alătură celor consacrate deja la UNATC, continuând să formeze generații întregi de creatori. De la regia de teatru la designul de lumini și sunet, de la teatrul de animație la regia de film și televiziune, de la producția de film la scenariu, documentar, sunet sau imagine, universitatea oferă o paletă amplă de posibilități pentru toți cei care visează să transforme arta în profesie și pasiunea în carieră.

