EXCLUSIV  Cel mai bizar început de an școlar la Colegiul "I.L. Caragiale". Andreia Bodea, directoare, dezvăluie lucruri mai puțin știute

În prima zi de școală, Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" din București a fost martorul unui debut inedit pentru elevii și profesorii săi. Chiar și în contextul unei tensiuni majore la nivel național în sistemul de învățământ, cadrele didactice de aici au demonstrat că vocația și responsabilitatea față de elevi rămân prioritare. Profesoara Andreia Bodea, directoarea colegiului, a împărtășit, la DC Edu, experiențele primelor ore de școală și provocările care însoțesc începutul unui nou an academic.

„A fost cel mai bizar început de an școlar la Colegiul Caragiale (și probabil și la alte colegii). În ciuda faptului că vineri s-a decis, după discuții lungi și trei consilii profesorale, că totuși se boicotează începutul anului școlar, iar părinților și elevilor li s-a transmis vineri pe grupuri de WhatsApp că nu va fi festivitate, că nu vor fi ore de consiliere, de dirigenție, că profesorii vor fi la protest, astăzi, de dimineață (pentru că eu eram la școală înainte de protest), am avut surpriza să văd că ușor-ușor, curtea începe să se umple de copii și de părinți, care, deși știau că, în mod normal, nu trebuiau să fie la școală, au venit totuși, foarte drăgălași, să vadă școala, să vadă dacă găsesc un profesor”, a relatat directoarea.

Elevii de clasa a V-a și a IX-a, proaspăt integrați în ciclurile lor, au venit frumos îmbrăcați, cu ghiozdane și zâmbete, unii dintre ei cu flori, pregătiți să-și întâlnească diriginții. „Îi anunțaseră pe diriginți: Noi vom fi pe bancă, doamna dirigintă, sperăm că va fi și doamna directoare, noi vrem doar să vedem școala”, povestește Andreia Bodea.

În ciuda deciziei de a boicota festivitatea de început, directoarea a subliniat că obligația față de elevi a prevalat: „A fost o surpriză plăcută; școala este școală, pe școală nu se poate pune lacăt, este dreptul lor să vină și este obligația mea să-i primesc”.

Întrebată despre semnificația boicotului, Andreia Bodea a explicat că acesta presupune să nu se desfășoare festivități, să nu se intre în sălile de clasă și să nu se desfășoare orele tradiționale. În același timp, profesoara a subliniat că profesorii adevărați, conștienți de impactul asupra elevilor nevinovați, nu pot ignora complet nevoile acestora: „Ce ne îndreptățește pe noi să luăm decizii care se repercutează asupra unor categorii, recte elevii, care nu au absolut nicio vină?”

Profesoara a mai menționat că sute de elevi, inclusiv cei din clasele a XI-a și a XII-a, au venit în speranța de a-și întâlni diriginții, ceea ce a demonstrat, în opinia sa, că vocația cadrelor didactice și responsabilitatea față de elevi pot depăși orice obstacol procedural.

În acest context tensionat la nivel național, mii de profesori au protestat luni, în prima zi de școală, față de reformele din Educație, cerând demisia ministrului Daniel David. Manifestanții au blocat podul Basarab și au ajuns la Palatul Cotroceni, unde au cerut discuții cu președintele Nicușor Dan. Sindicaliștii și cadrele didactice au denunțat măsurile guvernamentale considerate pripite și au reclamat comasarea claselor, creșterea numărului de ore și reducerea burselor elevilor.

