EXCLUSIV  Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video

Părinții au tendința să facă o mare eroare în raport cu educația copiilor lor.

Ioana Milea, psihoterapeut, a fost invitata Ramonei A. Dumitru, la emisiunea Dr.Psy.,de la DC News, și a explicat unde greșesc părinții, atunci când nu vor, sub nicio formă, să vadă că fac o anumită eroare uriașă.

”De ce unii părinți refuză să vadă că există o problemă în relația cu copiii lor?”, a întrebat Ramona A. Dumitru.

”Este normal ca fiecare părinte să își vadă copilul cel mai bun, cel mai deștept, cel mai frumos. Și nu este nimic în neregulă în aceasta, pentru că sunt ai noștri și indiferent cum ar fi îi vedem ”cei mai cei”. Dar nu este în regulă să nu acceptăm și alte păreri, opinii, care vin din exterior. Este posibil ca noi, fiind subiectivi, deoarece este copilul nostru, să nu vedem realitatea întocmai cum se prezintă ea

De cele mai multe ori suntem tentați să vedem doar lucrurile pozitive în copilul nostru, să nu le acceptăm pe cele negative și întotdeauna când vine o părere din exterior și să avem atitudinea următoare: De ce vii tu, din exterior, să îți dai cu părerea? Este copilul meu!! Eu l-am crescut până acum! Însă nu întotdeauna lucrurile funcționează în acest mod.”, a declarat Ioana Milea, psihoterapeut.

”Care sunt acele păreri din exterior? Sunt păreri avizate? Sunt niște specialiști? De exemplu, învățătoarea sau profesoara de la școală vine și spune o părere despre copil...”, a întrebat Ramona A. Dumitru.

”Da, dar până la urmă nu este necesar să vină de la specialiști. Pot să vină și de la alți părinți, prieteni din jurul nostru, nici nu contează atât de mult de unde, ci să avem deschiderea de a nu judeca și a nu considera că noi deținem adevărul absolut. Tindem să facem această greșeală care nu va fi deloc în beneficiul copilului. Evident, nu ne va ajuta să fim fixați pe o linie clară, trasată de noi, pentru că spunem că noi l-am crescut și știm ce vom face în continuare și nu ne interesează părerea specialistului, nu!

Am întâlnit părinți care au fost la specialist și, surpriză, au plecat de acolo și au considerat în continuare că ei știu în continuare mai bine cum să își educe copilul. De asta am spus că, de multe ori, nici părerea specialistului nu are greutate în fața părintelui. Important este să acceptăm că un singur lucru, cât de mic, conștientizat de cineva ar trebui să ne atragă atenția, să ne pună un semn de întrebare. Nu spun că ar trebui să devenim exagerați și să mergem, să căutăm, investigăm, dar ar fi bine să ținem cont că ar putea să ne deschidă o nouă perspectivă, viziune, către o eventuală problemă, să ne tragă un semnal de alarmă”, a mai declarat Ioana Milea, psihoterapeut, la emisiunea Dr.Psy.

