Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi

Ministrul Educației, Daniel David, le cere profesorilor să lase deoparte nemulțumirile sindicale și să fie luni în clasă, subliniind că au „datoria legală și morală față de elevi”

Cu doar o zi înainte de deschiderea oficială a școlilor, ministrul Educației, Daniel David, a intervenit pentru a calma tensiunile apărute în spațiul public după ce au circulat informații despre un posibil boicot al profesorilor la reluarea cursurilor. În mesajul său, oficialul a făcut apel la responsabilitate și a transmis părinților și elevilor că luni vor găsi ușile școlilor deschise, cadrele didactice fiind pregătite să reia activitatea.

"Dincolo de diverse nemulțumiri, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi"

"Dragi copii, profesori, părinți și oameni ai educației în general,



Când am început anul școlar 2025 - 2026, mesajul meu a fost anunțat și pus sub îndemnul 'Per Aspera Ad Astra', pentru a comunica faptul că înțeleg și dificultățile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar și faptul că, dacă ne raportăm înțelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate și/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor.



Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări și îngrijorări generate de efectele mișcării sindicale.



Așa cum am spus, ca părinte și ministru cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase. Dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora", a afirmat ministrul Educației.

"Nemulțumirile nu trebuie folosite pentru a ne bloca sistemul de educație"

Daniel David a recunoscut însă că nemulțumirile profesorilor sunt reale și că protestele sindicale din ultima perioadă nu pot fi ignorate.

"Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd și le înțeleg - am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare.



Așadar, să ne revedem cu toții la școală, iar în paralel vă invit (și am să invit formal reprezentanții tuturor actorilor din educație) să facem echipă pentru a construi pe dificultățile din prezent viitorul pe care îl dorim!", a transmis Daniel David, potrivit edu.ro.

Ministrul a insistat că debutul noului an școlar nu va fi afectat de tensiunile sindicale și a chemat întreaga comunitate la colaborare pentru a depăși dificultățile actuale.

