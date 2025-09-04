Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună

Odată cu începerea noului an școlar, vor fi până la 32 de copii într-o sală de gimnaziu şi 34 la liceu, cu 8 în plus faţă de câţi sunt acum. Pentru a se ajunge la acest efectiv, clasele prea mici se vor comasa. Ministrul Educației, Daniel David, a făcut mai multe declarații legate de aceste schimbări.

"Limita maximă, adică numărul stabilit pentru fiecare ciclu, plus excepțiile dacă vreți, reprezintă 1% din totalul claselor. Maxim poți să ai 34 de elevi în clasă", a declarat Daniel David la Digi 24.

"34 de copii?", a întrebat uimit jurnalistul Cosmin Prelipceanu.

"Câți ați fost în clasă, domnul Prelipceanu?", a întrebat Daniel David.

"33, dar să știți că pe vremea noastră noi nu aveam aparate și eram toți ca niște soldați", a spus jurnalistul.

Daniel David: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună

"Ei, noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună", a declarat Daniel David.

"Îmi pare rău, nu mai stă în picioare argumentul acesta. Știți cum sunt copiii acum? Plini de energie, nu sunt atenți și vor întotdeauna altceva", a punctat Cosmin Prelipceanu.

"Și în acest moment, de exemplu dacă ai copii cu cerințe educaționale speciale, se reduce numărul copiilor din clasă, nu trebuie să ajungi acolo. Dirigintele poate cere directorului reducerea numărului de elevi. Dar trebuie să înțelegem că aceste limite, și limita minimă, și limita maximă, reprezintă excepții. Cele mai multe clase se află între limita maximă și limita minimă. Să nu ne imaginăm că în toate clasele sunt câte 32 de copii", a mai spus ministrul Educației.

Ministrul Educației, despre învățământul simultan

Cât despre faptul că numărul claselor cu învățământ simultan, adică acele clase în care învață simultan și copii de clasa a II-a, și copii de clasa a VI-a, spre exemplu, ministrul Educației a spus: "Da, s-ar putea ca învățământul simultan, în estimarea pe care o avem acum, să fi crescut. Dar haideți să decatastrofăm și acest lucru. În primul rând, trebuie să ne hotărâm ce vrem. Dacă vrem să avem școli mici și vrem să avem școli în comune mici... Noi trebuie să ne hotărâm ce model de școală vrem acum.

Vrem o școală pe care să o păstrăm într-o comună mică? Este în regulă. Și aici vreau să vă spun că așa face și Franța, așa face și Irlanda - învățământul simultan la nivel primar, ca procent de număr de clase, este mai dezvoltat în Irlanda decât în România, dar ei au altceva și anume ei își pregătesc profesorii care predau în învățământul simultan să poată să predea în această logică, ceea ce noi de multe ori nu am făcut și vreau să facem. Deci va trebui să ne hotărâm, ori avem învățământ simultan și atunci ne pregătim profesorii să fie buni să predea în această logică, ori dacă ne pregătim să renunțăm la învățământul simultan va trebuie să aducem copiii cu microbuze în școlile mari".

