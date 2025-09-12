Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj

Potrivit celei de-a treia ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, 59,3% dintre români cred că începutul noului an școlar este un moment important pentru întreaga societate. Alte 16,2% consideră că este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori, iar aproape 10% spun că nu are o importanță deosebită.

Întrebați care sunt principalele dificultăți pe care le întâlnesc la început de an școlar, 40,4% dintre respondenți au indicat costurile ridicate pentru rechizite și uniforme. Urmează nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%) și lipsa infrastructurii școlare (21%). În plus, 11,6% au menționat emoțiile și stresul elevilor, iar 1,4% au indicat alte probleme.

Diferențele de percepție apar pe criterii socio-demografice și politice. Costurile sunt semnalate mai ales de femei, votanți PSD și AUR sau persoane cu educație primară. Nivelul pregătirii profesorilor este o problemă mai ales pentru tinerii sub 30 de ani, votanții USR și cei cu studii superioare. Lipsa infrastructurii școlare este menționată mai frecvent de votanții PNL, bărbați și locuitori ai Bucureștiului, iar emoțiile și stresul elevilor sunt percepute în special de tinerii sub 30 de ani.

Remus Ștefureac: Educația rămâne o preocupare centrală la nivel național

„Majoritatea românilor consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național. În același timp, dificultățile financiare legate de educație evidențiază presiunea economică directă asupra familiilor”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News