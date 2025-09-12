Urmărește emisiunea live


Data publicării:

Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Freepik
Foto: Freepik

Un nou sondaj INSCOP a anlizat cum percep românii educația la începutul anului școlar.

Potrivit celei de-a treia ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, 59,3% dintre români cred că începutul noului an școlar este un moment important pentru întreaga societate. Alte 16,2% consideră că este un eveniment relevant doar pentru elevi și profesori, iar aproape 10% spun că nu are o importanță deosebită.

Întrebați care sunt principalele dificultăți pe care le întâlnesc la început de an școlar, 40,4% dintre respondenți au indicat costurile ridicate pentru rechizite și uniforme. Urmează nivelul de pregătire al cadrelor didactice (21,5%) și lipsa infrastructurii școlare (21%). În plus, 11,6% au menționat emoțiile și stresul elevilor, iar 1,4% au indicat alte probleme.

Diferențele de percepție apar pe criterii socio-demografice și politice. Costurile sunt semnalate mai ales de femei, votanți PSD și AUR sau persoane cu educație primară. Nivelul pregătirii profesorilor este o problemă mai ales pentru tinerii sub 30 de ani, votanții USR și cei cu studii superioare. Lipsa infrastructurii școlare este menționată mai frecvent de votanții PNL, bărbați și locuitori ai Bucureștiului, iar emoțiile și stresul elevilor sunt percepute în special de tinerii sub 30 de ani.

Remus Ștefureac: Educația rămâne o preocupare centrală la nivel național

 

„Majoritatea românilor consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național. În același timp, dificultățile financiare legate de educație evidențiază presiunea economică directă asupra familiilor”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp
12 sep 2025, 12:26
Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO
08 sep 2025, 16:38
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video
08 sep 2025, 17:30
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori înainte de începerea anului şcolar
07 sep 2025, 19:25
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
07 sep 2025, 14:56
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07 sep 2025, 08:02
Cum se face homeschooling sau home education în Anglia. ”Nu este nevoie să dai examen. Ai foarte multe opțiuni”
06 sep 2025, 22:28
Cea mai mare școală din Capitală a rămas fără directori. Și-au dat demisia după ce au fost amenințați de 230 de părinți
06 sep 2025, 19:49
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
06 sep 2025, 14:25
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Crește numărul elevilor în clasă, în noul an școlar. Ministrul Educației: Noi eram spre 40 și totuși a fost o clasă bună
04 sep 2025, 22:04
Guvernul a aprobat bursele pentru elevi: Daniel David anunță sumele și condițiile de acordare
04 sep 2025, 18:06
Marii absenți din școală. Explicația profesoarei Mariana Badea
04 sep 2025, 14:03
Incertitudine pentru trei milioane de elevi. Dragi profesori, respectul nu se câștigă doar prin proteste și marșuri
03 sep 2025, 18:58
Media and Innovative Communication, masterat în limba engleză la Universitatea din București
03 sep 2025, 14:26
42% dintre elevi nu înțeleg ceea ce citesc. Mariana Badea explică de unde vine această criză
03 sep 2025, 11:18
PAH, răspuns la ”Vai, cum vă permiteți să le răpiți copilașilor bucuria festivităților din prima zi de școală?”: Se știe, sunt fierți
02 sep 2025, 20:50
Mariana Badea, profesoara care n-a lăsat telefoanele să înlocuiască lectura: „Fiecare elev avea opera literară pe bancă”
02 sep 2025, 14:09
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
Rezultate finale Bacalaureat/ Au fost publicate notele la BAC - UPDATE
26 aug 2025, 08:21
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Curs valutar BNR 12 septembrie - cotațiile zilei. Ce se întâmplă cu leul
acum 13 minute
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
acum 32 de minute
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
acum 47 de minute
Colița emisiunii de timbre românești EXPO`70 OSAKA, de acum 55 de ani, desenată de computer. Nouă emisiune filatelică, pusă în circulație
acum 49 de minute
Cod Galben de ploi în mai multe județe din țară
acum 59 de minute
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
acum 1 ora 3 minute
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
acum 1 ora 4 minute
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel