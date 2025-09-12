Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video

Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale din București, atrage atenția asupra degradării statutului profesorilor și a respectului față de această profesie. Aceasta a subliniat că regulamentele școlare și sprijinul părinților pentru „libertatea” elevilor au slăbit autoritatea la catedră, fapt care îi determină pe profesori să accepte compromisuri pentru a-și păstra liniștea.

Prof. Andreia Bodea a vorbit despre nevoia elevilor de a avea profesori foarte bine pregătiți, punctuali și conștiincioși și a subliniat că, deși există dascăli excepționali, în sistem au pătruns și mulți slab pregătiți, ceea ce a deteriorat învățământul și a dus la pierderea respectului față de profesori.

„Profesorii au dreptul la un statut de onorabilitate, de recunoaștere, de salarii bune la nivel european, nu de ce se întâmplă acum chiar dacă s-au făcut eforturi. Au toate drepturile în raport cu importanța misiunii lor, dar și copiii au dreptul la educație de calitate. Deci sunt și drepturi, și obligații. Cum priviți dumneavoastră ca om al catedrei?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.

„Elevii au drepturi și obligații și au dreptul să aibă în fața lor profesori foarte bine pregătiți și foarte ancorați în secolul în care ne aflăm, profesori punctuali, profesori conștiincioși, profesori care ar trebui să fie bine plătiți.

S-a amestecat atât de mult această categorie socio-profesională, încât, în fața elevilor, uneori, sunt profesori cu adevărat excepționali și care se bucură de respect, dar intră, din ce în ce mai mult, în învățământ, și profesori care sunt mai slabi decât elevii. Ăsta este un lucru care a viciat în ani de zile sistemul de învățământ. Profesorii au pierdut un drept la care țineau foarte mult: dreptul de a fi respectați", a spus prof. Andreia Bodea.

„Elevii se trag de șireturi cu profesorii"

Prof. Andreia Bodea a explicat că profesorii nu aleg această meserie pentru câștiguri mari, ci pentru recunoaștere și respect, însă acestea s-au pierdut. Potrivit acesteia, elevii contestă autoritatea profesorilor, sprijiniți de părinți, iar dascălii, chiar și cei buni, preferă să evite conflictele și acceptă compromisuri pentru a-și păstra liniștea.

„Niciun tânăr nu a decis să se facă profesor crezând că se va îmbogăți vreodată sau că va putea să aibă și să trăiască la nivelul altora, că și-ar fi ales altă meserie. Deci au știut lucrurile astea de la început. Nu se așteaptă la o remunerație extraordinară, dar se așteaptă la recunoaștere și se așteaptă la respect.

Nu-i mai respectă nimeni, nici pe cei buni, nici pe cei slabi. Nu-i mai respectă elevii din cauza regulamentelor școlare, care, și ele au coborât ștacheta pretențiilor inadmisibil de mult. Se bat cap în cap regulamentele mari ale școlilor cu statutul elevilor.

Elevii se trag de șireturi cu profesorii, negociază o grămadă de lucruri, inclusiv ținuta penibilă și jenantă, pentru că nu-i mai poți trimite acasă dacă vin în chiloți la școală, nu mai ai voie”, a spus prof. Andreia Bodea.

„E vorba de libertatea lor, susținută și de părinți”, a completat Sorin Ivan.

„Exact! Susținută de părinți... părinții cei mai vocali, mai vocali chiar decât elevii. Profesorii se transformă ușor, ușor, chiar și cei buni, în niște executanți, în niște oameni care își prezervă propria liniște, nu mai vor să intre în conflicte, că unele conflicte sunt jenante și penibile, și acceptă să trăiască într-un compromis care le asigură o oarecare liniște”, a spus prof. Andreia Bodea la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

Video:

