Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița

Una dintre cele mai frumoase școli din județul Dâmbovița a fost inaugurată, în prezența prezența președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, la Fieni.

"La Fieni, am fost alături de primarul orașului, Iulian Tătulescu, la inaugurarea Școlii Gimnaziale „Diaconu Coresi” – un proiect de peste 7.000.000 de euro, cea mai mare investiție într-o unitate de învățământ din județul Dâmbovița.

Elevii au acum:

- 22 de clase moderne;

- 3 laboratoare și o bibliotecă;

- o sală de sport reabilitată și un teren sportiv exterior.

Educația este temelia pe care construim viitorul comunității noastre, iar astăzi, la Fieni, am arătat încă o dată că viitorul copiilor din #Dâmbovița este prioritatea noastră!

Dragi elevi și profesori, bucurați-vă, prețuiți și faceți mândră această școală!", a ținut să marcheze Corneliu Ștefan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News