Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița

Una dintre cele mai frumoase școli din județul Dâmbovița a fost inaugurată, în prezența prezența președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, la Fieni.
"La Fieni, am fost alături de primarul orașului, Iulian Tătulescu, la inaugurarea Școlii Gimnaziale „Diaconu Coresi” – un proiect de peste 7.000.000 de euro, cea mai mare investiție într-o unitate de învățământ din județul Dâmbovița.
Elevii au acum:
- 22 de clase moderne;
- 3 laboratoare și o bibliotecă;
- o sală de sport reabilitată și un teren sportiv exterior.
Educația este temelia pe care construim viitorul comunității noastre, iar astăzi, la Fieni, am arătat încă o dată că viitorul copiilor din #Dâmbovița este prioritatea noastră!
Dragi elevi și profesori, bucurați-vă, prețuiți și faceți mândră această școală!", a ținut să marcheze Corneliu Ștefan.
