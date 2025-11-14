Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre performanța educației românești în lumina evaluărilor internaționale - PISA, TIMSS, ICCS.

Potrivit acestuia, rezultatele PISA 2022 arată că România nu a înregistrat niciun progres semnificativ. În analiza OECD, programa de gimnaziu a fost apreciată ca fiind foarte bună, însă rezultatele elevilor nu reflectă acest lucru, ceea ce arată un decalaj între curriculum și învățarea efectivă.

„Cum este văzută educația românească prin prisma studiilor și evaluărilor internaționale? Vorbim de OECD, vorbim de TIMSS, vorbim de testele PISA și ajungem inevitabil la analfabetismul funcțional. Cum se reflectă calitatea educației românești în ultimele studii internaționale?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Știm cu toții că la testarea PISA, atât pe matematică, cât și pe științe, cât și pe lectură, România a stagnat la ultimul ciclu. Mă refer la cel din 2022, cu rezultate în 2023. Nu a coborât, dar nici nu am fost într-o zonă foarte bună. Nu suntem pe ultimul loc, dar nu suntem nici acolo unde ne-am dorit.

În perioada noastră de parcurgere a pașilor pentru acces la OECD, la seminarul final, răspunsul pe care l-am primit pe educație a fost unul pozitiv, cu recomandări care nu sunt imediate sau obligatorii legal.

Chiar performanța noastră a fost bine apreciată după o studiere aprofundată timp de doi ani. Andreas Schleicher a spus că avem o programă de gimnaziu foarte bună și este greu de înțeles de ce rezultatele copiilor nu sunt la fel de bune.

Deci, între programă și copii, ceva se întâmplă. Unde se întâmplă? Părerea mea este că se întâmplă peste tot. Tot în PISA există un răspuns legat de cât de mult stau copiii noștri pe tehnologie, și stau foarte mult. Iar rezultatele arată că tot ceea ce depășește 1-2 ore pe zi, chiar și pentru învățare, e prea mult.

La nivel de PISA așa arată lucrurile. Sigur, a fost testarea PISA 2025, iar rezultatele se analizează acum. Le vom afla la finalul anului următor, adică în septembrie”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

Elevii români de clasa a IV-a, rezultate foarte bune la testarea internațională TIMSS

Profesorul a explicat că, la testarea internațională TIMSS din 2024, elevii români de clasa a IV-a au obținut rezultate foarte bune, peste media OECD și UE. La clasa a VIII-a, performanța la matematică a crescut cu 30 de puncte, însă la științe nu s-a menținut aceeași evoluție, rezultatele fiind comparabile cu cele PISA.

„Dacă ne uităm la alte testări internaționale, am avut testarea TIMSS la finalul anului 2024. La clasa a IV-a stăm foarte bine, peste media OECD și peste media Uniunii Europene, cu aproape 504 puncte atât la matematică, cât și la științe, ceea ce arată bine.

Avem un salt de aproape 60 de puncte față de ultima testare, dar, din păcate, ultima testare a fost în 2011. Gândiți-vă, 60 de puncte înseamnă echivalența a trei ani de studiu. Deci, sigur, ne putem gândi și la clasa pregătitoare, dar nu numai.

La nivel de clasa a VIII-a avem un salt de 30 de puncte la matematică, ceea ce ne plasează peste medie, nu pe locul 5, cum ne plasează la clasa a IV-a, dar peste medie, ceea ce este un lucru bun.

Din păcate, la clasa a VIII-a, la științe, nu se păstrează evoluția. La științe, rezultatele sunt comparabile cu cele de la PISA, chiar dacă cele două evaluări sunt într-o anumită măsură diferite.

În TIMSS ai și un pic de content-related, chiar dacă sunt competențele testate, dar contează foarte mult conținuturile. Programa românească este, cred, una dintre cele care acoperă cel mai bine conținuturile la matematică. Avem 85% din conținuturile care s-au dat acoperite de programă, ceea ce nu se întâmplă în alte sisteme de învățământ", a spus prof. Bogdan Cristescu.

Rezultate slabe la informatică și competențe civice

Profesorul a spus că elevii români nu stau foarte bine la testele de informatică și competențe civice, chiar dacă aceste materii se predau în școli.

„Avem și testare la Computer Literacy, unde nu stăm minunat, deși suntem una dintre primele țări care au introdus obligatoriu informatica la clasa a V-a.

Am avut testarea ICCS, pe competențe civice, unde lucrurile nu arată bine, deși avem educație socială din clasa a V-a, obiecte diferite între a V-a și a VIII-a, și avem și educație civică în clasa a IV-a. Deci este clar că la nivel de minister contextul este creat. La nivel de formare am început să facem formare.

Mai departe, trebuie să vedem exact cum se implementează curriculumul în clasă și care este modalitatea noastră de suport pentru profesori", a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: