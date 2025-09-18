Părinte intrat în greva foamei, din cauza desființării școlii din localitate / video

Ionuț-George Onofreiciuc, un părinte din localitatea Piatra, comuna Stoenești, județul Argeș, a intrat în greva foamei din cauza închiderii școlii din așezare. El a înaintat mai multe memorii și scrisori către Primăria Stoenești, dar acestea au fost ignorate de administrația locală.

Cazul a fost făcut public de consilierul local Cătălin Iosifescu, într-o postare pe Facebook. Onofreiciuc a intrat în greva foamei „nu pentru un interes personal, nu pentru un câștig material, ci pentru un drept elementar – dreptul copiilor de a învăța aproape de casă, în siguranță“.

„Singur împotriva unui sistem profund corupt, un părinte al unor elevi din satul Piatra - Onofreiciuc intră în greva foamei pentru ca satul Piatra să nu moară odată cu închiderea școlii, asta după ce întreaga comunitate din sat a fost redusă la tăcere pe acest subiect!

Onofreiciuc are curajul să spună „NU“ închiderii scolii La Piatra, omul refuză să accepte ca școala satului să fie închisă! După memorii, scrisori și apeluri ignorate de primar, de Consiliul Local, de Școală și de Inspectoratul Scolar Județean, Onofreiciuc este împins spre un gest extrem: greva foamei.

Greva foamei este ultima formă de protest a celor care nu mai au altă cale de a fi ascultați. Ea arată nu doar disperarea unui părinte, ci și nepăsarea unei administrații locale care preferă să ignore cetățenii decât să le dea un răspuns cinstit. Onofreiciuc nu cere privilegii, cere doar ca satul Piatra să nu moară odată cu școala lui, pentru că știe că odată cu școala dispare și satul, cere ca comunitatea din Piatra să-și păstreze inima – școala.

Oare nu este aceasta cea mai puternică dovadă că satul Piatra strigă după ajutor? Onofreiciuc a ales să lupte nu cu vorbe goale, ci cu cel mai dur gest de protest: greva foamei, iar lupta lui Onofreiciuc nu e doar pentru copilul său, e pentru toți copiii satului Piatra, e pentru părinții și bunicii care știu că odată cu școala moare și satul!“, a scris consilierul local.

În memoriul adresat primarului și consiliului local, Ionuț-George Onofreiciuc cere autorităților să organizeze consultări publice cu părinții, elevii și oamenii din comunitate, să garanteze dreptul copiilor de a învăța aproape de casă în condiții sigure și să găsească o soluție în beneficiul comunității.

„Vă aduc la cunoștință că, în semn de protest față de decizia de a desființa Școala Primară-Piatra, ciclul primar, Onofreiciuc Ionuț-George și alte persoane care mi se vor alătura vom intra în greva foamei“, scrie bărbatul intrat în greva foamei în memoriul către Primăria Stoenești.

Foto: Cătălin Iosifescu

Foto: Cătălin Iosifescu

Foto: Cătălin Iosifescu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News