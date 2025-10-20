€ 5.0890
Data actualizării: 22:36 20 Oct 2025 | Data publicării: 22:34 20 Oct 2025

EXCLUSIV În era AI, educația în România începe cu foamea: Școala ca singura speranță pentru o masă pe zi
Autor: Anca Murgoci

pachetel mancare pexels-yankrukov-8617541 Fotografie de la Yan Krukau: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mancare-produse-alimentare-maini-bauturi-8617541/
 

Au fost vremuri grele, iar prezentul nu e mai ușor. Trăim tot o criză, de această dată financiară, bugetară, economică. Măsurile de austeritate au lovit și educația, unde s-a simțit cel mai acut creșterea normei didactice.

Prof. Monica Anisie, senatoare și fostă ministră a Educației și Cercetării, a fost invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan, în cadrul emisiunii DC Edu.

„Și mie mi-a crescut norma didactică, de la 16 ore am ajuns să predau 22. Predau limba și literatura română, nu aveam cum să renunț la vreo clasă. Profesorii sunt supărați, au protestat, rămân nemulțumiți, și pe bună dreptate”, a spus fosta ministră a Educației.

Ea a explicat că e nevoie de o analiză serioasă la nivelul Ministerului Educației privind efectele acestor măsuri și a atras atenția că soluțiile trebuie căutate în colaborare cu Ministerul de Finanțe: „Acolo trebuie să existe o colaborare reală, astfel încât bugetul de anul viitor să nu mai fie unul de austeritate”.

 

Măsurile luate acum sunt temporare?

 

Monica Anisie și-a exprimat încrederea că măsurile luate acum sunt temporare: „Nu putem rămâne cu o normă didactică de 20 de ore și cu plata cu ora la nivelul actual. Am încredere că se va reveni la normal”.

Fosta ministră a vorbit și despre problemele majore din sistemul de învățământ: Criza profesorilor, mai ales în mediul rural, comasarea școlilor, lipsa transportului pentru elevi, a meselor calde și a cadrelor bine pregătite: „Nu putem lăsa acești copii în urmă. Din cauza sărăciei și a migrației, abandonul școlar rămâne ridicat”.

 

„Masă caldă în școli”

 

Ea a amintit că în perioada în care era secretar de stat a inițiat programul „Masă caldă în școli”, început ca proiect pilot în 50 de unități, extins ulterior la 150 când a devenit ministru.

„Masa caldă nu înseamnă doar un pachețel, ci o cantină, un campus, o comunitate. Este o formă de a atrage copiii către școală”, a zis Monica Anisie.

 

„Din păcate, pentru multe familii, masa caldă este principalul motiv pentru care își trimit copiii la școală. Trăim în secolul XXI, în era inteligenței artificiale, și încă acesta este un argument. Asta spune totul despre prioritățile noastre”, a zis profesorul Sorin Ivan, realizatorul emisiunii DC Edu.

 

„Eu cunosc realitatea din școli, am rămas aceeași profesoară, chiar dacă am avut diverse funcții. Pentru mulți copii, școala rămâne locul unde mănâncă o masă caldă pe zi”

„Și să știți că eu cunosc foarte bine realitatea școlii, pentru că de atâta timp sunt în sistemul de educație și nu l-am părăsit niciodată. Chiar dacă am avut diverse funcții, am rămas aceeași „doamnă de la școală” și știu cum funcționează o unitate de învățământ.

Din păcate, așa cum ați spus, pentru foarte mulți părinți, dar mai ales pentru mulți copii, școala reprezintă locul de unde primesc cornul și laptele sau o masă caldă, adică locul unde, uneori, mănâncă singura lor masă pe zi”, a mai zis Monica Anisie.

 

Vedeți mai multe aici:

