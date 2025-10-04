€ 5.0889
|
$ 4.3349
|
 
Data publicării: 12:43 04 Oct 2025

EXCLUSIV Şcoala Altfel şi Săptămâna verde, două anomalii. "Facem din banii noştri"
Autor: Florin Răvdan

rechizite-scoala_31809700 Foto: Freepik
 

Elena Radu, profesor de limba romani şi formator de cadre didactice, critică Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel.

Conform acesteia, chiar dacă cele două implică activităţi în afara clasei şi în afara şcolii, fondurile lipsesc cu desăvârşire, iar cadrele didactice sunt forţate să se descurce din surse proprii. 

"Două anomalii sunt Săptămâna Verde şi Şcoala Altfel. Suntem obligaţi să le iniţiem în spaţiile şcolare, dar nu avem instrumente pentru ele. La Săptămâna Verde, facem noi, din proprii noştri bănuţi. Chiar dacă sunt asociaţii care spun că oferă sprijin. Teoretic, pentru că practic nu o fac. Şi vă spune asta coordonatorul de programe şi proiecte în unităţi şcolare, care a tot solicitat şi nu s-a întâmplat nimic. Am cumpărat din bănuţii noştri şi am plantat cu copiii diverse plante. Dincolo de toate, am fost şi am făcut şi curăţenie într-o pădure de lângă Bucureşti, am învăţat copiii să recicleze. 

Şcoala Altfel implică activităţi outdoor, în afara şcolilor. Dar nu ai voie să soliciţi sprijin financiar părinţilor. Nici Inspectoratele şcolare nu fac asta, nici Consiliul Local. Şi atunci, cum faci asta? În Bucureşti avem Grădina Botanică. E 20 de lei intrarea. Eu în calitate de cadru didactic nu pot plăti pentru 26 de copii. Şi eu sunt mamă. La Antipa e şi mai scump biletul. Sunt câteva organizaţii non-guvernamentale care ne-au sprijinit, am ajuns la Râşnov cu copii, călătorii din acestea de plecat de la 6 dimineaţa şi ajuns înapoi la 10 seara, cu trenul. 

Nimeni nu vrea să mai plece din spaţiul şcolar şi să aibă în grijă sănătatea, siguranţa copilului altcuiva. Din ce în ce mai puţini colegi de-ai mei acceptă să avem aceste activităţi outdoor. În mod normal, 5 copii revin unui cadru didactic la astfel de activităţi. Ori eu am fost acum într-o tabără cu 28 de copii şi a fost destul de greu să identific cadre didactice, şi am apelat la sprijinul unei colege de la didactica auxiliară. Părinţii vin şi solicită mereu drepturi, dar niciodată nu oferă sprijin. E destul de crunt, pentru că ne loveşte o dată statul şi ne mai lovesc şi cei care ar trebui să devină partenerii noştri", a declarat Elena Radu la DC News şi DC News TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

scoala altfel
saptamana verde
elena radu
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Şcoala Altfel şi Săptămâna verde, două anomalii. "Facem din banii noştri"
Publicat acum 39 minute
Alegeri Cehia: un vot care poate răsturna echilibrul UE. Ce urmează dacă iese Andrej Babis
Publicat acum 44 minute
Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională. ”Indiferența continuă crima”
Publicat acum 52 minute
Staţiunile Bran, Moieciu, Fundata şi Peştera, fără curent electric de 24 de ore
Publicat acum 56 minute
Un monument dedicat regelui Carol I al României, dezvelit la Pordim, Bulgaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close