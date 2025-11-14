Prof. Bogdan Cristescu, Director General, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, Ministerul Educației și Cercetării, a vorbit despre situația manualelor școlare și a explicat că întârzierea din acest an a afectat doar manualele de matematică pentru clasa a VIII-a, din cauza unei contestații. Din acest motiv, ele ajung abia acum în școli. La ciclul primar și gimnazial, realizarea și distribuirea manualelor funcționează bine, iar astfel de întârzieri sunt rare.

„Care este situația manualelor școlare? Știu că era vorba de manualul de matematică care avea niște probleme”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este legat de manualele de clasa a VIII-a, de matematică, de anul acesta, unde, fiind o contestație, ele ajung în școală acum. A fost o întârziere, dar doar la matematică.

Pe de altă parte, tot la matematică, cred că la clasa a VIII-a avem 12 manuale aprobate. Deci colegii profesori pot alege dintr-o foarte, foarte largă paletă. Și atunci, dacă vorbim de manuale, pentru ciclul primar și pentru ciclul gimnazial, este un proces care funcționează.

Întârzierile sunt rare. A fost acum cazul matematicii și al religiei, pentru că au fost niște contestații. Deși la matematică ar trebui făcută o reevaluare.

La celelalte care au fost contestate, contestațiile au fost respinse. Deci manuale sunt”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

Elevii de liceu încă folosesc manuale aprobate în perioada 2002–2004

Prof. Bogdan Cristescu a explicat că majoritatea disciplinelor au mai multe manuale disponibile pe manuale.edu.ro, inclusiv în format digital interactiv. Potrivit acestuia, odată cu noile programe școlare, vor fi introduse și manualele pentru liceu, care sunt necesare deoarece elevii folosesc încă manuale vechi, aprobate între 2002 și 2004.

„La majoritatea disciplinelor, mai multe posibilități sunt pe manuale.edu.ro, inclusiv în format digital.

Când vorbesc de format digital, nu vorbesc de PDF. Vorbim de un format interactiv, ceea ce, în contextul dotărilor din școli, acum, cu instrumente informatice, în opinia mea, va duce la o creștere a acestei utilizări, pentru că, până la acest moment, utilizarea nu este chiar cum ne-am dorit și e păcat. Sunt manuale de foarte, foarte bună calitate.

Implicit, odată cu noile programe școlare, vom ajunge în sfârșit și la manuale de liceu, pentru că adevărul este că manualele de liceu pe care studiază acum copiii noștri sunt manuale aprobate în perioada 2002–2004, deci chiar înainte inclusiv de ultima schimbare a planurilor-cadru din 2008”, a spus prof. Bogdan Cristescu.

În ce stadiu se află procesul de înnoire a manualelor de liceu

Prof. Bogdan Cristescu a vorbit despre stadiul procesului de înnoire a manualelor de liceu. Acesta a explicat că procesul poate începe abia după finalizarea și avizarea noilor programe școlare, care ar trebui să fie puse în dezbatere în acest an. Ulterior, vor urma două etape importante: lansarea licitațiilor pentru noile manuale și formarea profesorilor.

„Trebuie să avem întâi programele școlare și cum se lucrează la programele școlare, noi ne dorim ca, în acest an, programele școlare pentru liceu să fie puse în dezbatere și avizate. Imediat după aceea vom începe cu cele două componente extrem de importante, și anume lansarea licitației de manuale și formarea profesorilor.

Nu vă ascund că această lansare a licitațiilor de manuale va fi o încercare, încă o încercare pentru colegii mei, pentru că, dacă la acest moment, la gimnaziu, vorbim de manuale pentru un anumit număr de discipline, 15 discipline, și din păcate sunt și manuale pe care nu reușim să le asigurăm, pentru că nu se prezintă nimeni la licitații - ne referim la ceea ce numim noi manuale de nișă, manuale de limba turcă sau manuale de limba bulgară, unde ne trebuie câteva sute de exemplare - la liceu, datorită flexibilizării și autonomiei, vom avea extrem de multe posibilități.

Dacă ne gândim că la grupuri de programe avem 117, s-ar putea și la manuale să trebuiască să avem tot 117 tipuri de manuale, ceea ce va fi cu adevărat o provocare. Încă discutăm care va fi cea mai bună formă, cât va conta partea de digital”, a spus prof. Bogdan Cristescu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

