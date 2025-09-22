Daniel David a vorbit despre demisia din funcția de ministru al Educației

Daniel David, ministrul Educației, a fost întrebat, într-un dialog cu prof. univ. dr. Sorin Ivan despre demisia din funcțe, așa cum au cerut unii nemulțumiți. El a zis că ar fi demisionat dacă asta ar fi rezolvat problema bugetară a României. De altfel, toată lumea flutură demisii fără să vină cu soluții pentru că este mai simplu să fugi decât să încerci să rezolvi o problemă.

„Educația are probleme mari și trebuie schimbate paradigmele. Cei care au ridicat moțiunea ar fi vrut să plece ministrul, să se schimbe abordarea, eu pe de altă parte am încercat să mă uit la lucrurile comune, fiindcă educația este a tuturor.

Apropo de demisie, dacă demisia mea ar fi rezolvat sau ar rezolva problema fiscal-bugetară, mi-aș fi dat-o de mult, pentru că nu este o miză pentru mine să am o carieră de ministru.

Problema e că dacă nu era un ministru care să filtreze măsurile fiscal-bugetare, nici măcar zonele în care ne-am păstrat în niște repere OCED nu s-ar fi reușit să fie păstrate“, a zis Daniel David.

„Chiar despre demisie voiam să vă întreb. Apar voci care vă cer demisia. Ar rezolva situația demisia dumneavoastră?“, a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan în cadrul emisiunii DC Edu.

„Suntem într-o societate complet neserioasă pe anumite componente. Se flutură demisii. Toată lumea cere demisia cuiva. Fiecare spune că își va da demisia. Ajungem în situația în care țara e în criză, dar noi vorbim de demisii. Să ceri demisia de la un om care nu se leagă de funcție - rapid mi-aș da-o dacă aș putea rezolva situația fiscal-bugetară - arată că nu ne uităm la soluții.

Credeți că eu nu am nemulțumiri privitoare la cum funcționează educația? Nu vreau să dau nume. Le-am lansat și recent, când mi s-a cerut demisia din partea sindicatelor sau altor actor. Și eu aș putea să cer demisii, că alții au fost mai mult în sistemul acesta decât mine, dar nu asta este miza. Noi trebuie să lucrăm împreună pentru a scoate educația din situația de criză. Dacă ne cerem demisii, nu facem absolut nimic folositor“, a zis Daniel David.