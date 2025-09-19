De ce ajung în sistem profesori slab pregătiți. Explicația prof. Andreia Bodea / video

Examenele pentru profesori au devenit tot mai ușoare, iar lipsa de personal permite intrarea în sistem a candidaților cu note foarte mici, care apoi rămân acolo, avertizează prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale din București. Aceasta consideră că majorarea salariilor poate atrage cadre didactice mai bune doar dacă este însoțită de o selecție strictă și evaluări corecte ale rezultatelor.

Prof. Andreia Bodea a explicat că examenele pentru profesori erau mult mai dificile în trecut, dar acum nivelul lor a scăzut. Potrivit acesteia, din lipsă de personal, sunt acceptați candidați cu note foarte mici, care apoi rămân în sistem.

„Cum e posibil să intre în sistem profesori care iau la Titularizare note foarte mici sau, la Definitivat, probează că nu cunosc materia, iar ei devin titulari? Cu ce sunt de vină copiii?”, a întrebat Sorin Ivan, decan, director al revistei Tribuna Învățământului.



„Am prins și eu aceste examene. Erau mult mai grele decât sunt acum, probe mult mai multe și se țineau la facultate, cu profesori universitari. Eu am dat Definitivatul cu profesori pe care i-am avut în școală. Exigențele erau pe măsură. Acum, aceste examene nu mai sunt patronate de universități, profesori obișnuiți, ca mine, corectează. Degeaba se plânge toată lumea, învățătura este grea, nivelul acestor subiecte a scăzut. Pe de altă parte, nu ai resursă umană în școli și, decât să rămână școli fără profesori, primești până la nota 3, până la nota 4. Așa intră și după aceea se permanentizează, că există o posibilitate de a te permanentiza în sistem.



Trebuie să înțelegeți că sunt profesori care nu știu - nu mai discutăm de predat și de tehnologie modernă - nu sunt buni profesioniști, nu știu materie, nu știu fizică, nu știu chimie, nu știu franceză, nu știu engleză”, a spus prof. Andreia Bodea.

„Nu sunt dispuși să înghită praful de pe urma papucilor maestrului"

Prof. Andreia Bodea a subliniat că profesorii slab pregătiți nu doar că nu stăpânesc materia, dar nici nu au dorința de a învăța și de a-și perfecționa practica.

„De ce nu vorbim despre lucrurile astea? În general îi ocrotim pe profesori, îi iubim pe profesori, dar trebuie spuse lucrurile astea”, a spus Sorin Ivan.



„Da, dar dăm și în cei care sunt foarte buni și care se trezesc colegi de catedră cu ceilalți. Ăsta este un efect. Dacă sunt slab pregătiți nu ar fi o problemă, nici nu au dorința să învețe, ideea aceea de ucenicie pe care eu am prins-o, pe lângă șeful de catedră, niște somități, nu mai există. Ei sunt plini de o anumită morgă și de o anumită suficiență, ei se și văd profesori foarte buni, nu vin la orele noastre, nu asistă, nu suportă să li se facă observație. Adică nu sunt dispuși să înghită praful de pe urma papucilor maestrului”, a spus prof. Andreia Bodea.

„Deficitul de profesori a generat intrarea în sistem a unor profesori slabi"

Prof. Andreia Bodea a explicat că majorarea salariilor ar putea face profesia didactică mai atractivă, dar nu este suficientă fără o selecție riguroasă și evaluarea rezultatelor profesorilor. De asemenea, aceasta a criticat lipsa unui mecanism corect și transparent de selecție și salarizare uniformă.

„Ministrul David a spus că militează pentru salarii de peste 8000 de lei. Creșterea salariului ar rezolva cumva lucrurile, ar face această profesie mai atractivă?”, a întrebat Sorin Ivan.



„Ar face-o mai atractivă, dar doar această măsură nu ar face-o pe deplin atractivă. Mai trebuie o selecție și mai trebuie un rezultat și o măsurare a acestui rezultat, pentru că sunt oameni care sunt leneși din firea lor și poți să le faci salariul cât l-oi face, că ei tot prost vor lucra. Nu este vorba numai despre bani. E clar că cu banii ar trebui să înceapă, dar coroborat cu alte măsuri.

Deficitul de profesori a generat intrarea în sistem a unor profesori slabi. E nevoie de un mecanism de selecție mult mai exigent, mult mai corect, mult mai transparent și mult mai complet. Adică ce vrei tu să vezi cu acest examen? Că știe limba franceză, că știe limba engleză, că știe să o predea? Sunt multe lucruri de văzut aici”, a spus prof. Andreia Bodea.



„Și salarizare diferențiată în funcție de rezultate, performanțe și merite. Avem asta în sistem acum?”, a întrebat Sorin Ivan.



„Nu, nu avem în sistem. În sistem avem și profesori cu gradație de merit care sunt profesori slabi, dar care au îndeplinit acele criterii și au obținut gradație de merit”, a spus prof. Andreia Bodea.



„Deci un triumf al birocrației”, a spus Sorin Ivan.



„Exact. Eu am colegi absolut excepționali și cu rezultate excepționale la clasă - clase întregi care nu au făcut pregătire privată nicio zi și au luat niște note imense la Bacalaureat - care nu îndeplinesc criteriile pentru gradație de merit. Sindicatele nu îi ajută. Grila aceea la gradația de merit este o grilă făcută să îi susțină pe cei care își adună hârtii”, a spus prof. Andreia Bodea.



„Este o judecată cantitativă”, a spus Sorin Ivan.



„Exact”, a spus prof. Andreia Bodea la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

