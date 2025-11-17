Corneliu Ștefan la Gala Cercetării Științifice de la Universitatea Valahia: Voi susține tinerii care își urmează pasiunile

"Ca dâmbovițean și președinte al Consiliului Județean, voi susține întotdeauna tinerii care își urmează pasiunile și cercetătorii care transformă ideile în soluții concrete pentru Dâmbovița.

Universitatea Valahia este locul unde se conturează caractere și se descoperă direcțiile pentru viață. Tocmai de aceea, consider că investiția în educație și cercetare este cea mai sigură cale către un viitor plin de oportunități.

Privim înainte cu încredere: fiecare inițiativă academică, fiecare proiect de cercetare și fiecare student pasionat reprezintă o șansă în plus pentru județul nostru.

Felicitări tuturor celor premiați și mult succes în tot ceea ce urmează!", a precizat liderul PSD Dâmbovița.