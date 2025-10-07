Vicepreședinta Camerei Deputaților a atras atenția asupra efectelor negative generate de creșterea normei didactice pentru profesorii din învățământul preuniversitar, inclusiv pentru directori și inspectori școlari.

Natalia Intotero a mai atras atenția asupra unui efect colateral al acestor schimbări: unele catedre au rămas descoperite, iar din lipsă de personal calificat, profesori din alte specializări au fost nevoiți să predea discipline precum matematica.

„Din păcate, și cu tot respectul, fac parte din această coaliție de guvernare, susțin această coaliție de guvernare, însă mi-aș fi dorit ca prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, să nu se atingă de bugetul educației. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să înțeleagă cât de importantă este investiția în educație. Și, din păcate, printre primele măsuri de austeritate s-au numărat cele decise pentru educație.

Vedeți și dumneavoastră creșterea normei didactice pentru cadrele din învățământul preuniversitar, dar în special pentru cei care au acceptat să fie directori ai instituțiilor de învățământ sau inspectori școlari județeni. Deși această creștere a normei didactice, obligația lor de a avea zece ore, îi împiedică să-și desfășoare activitatea de manager.

Și când spun acest lucru, vă rog să mă credeți că vin cu exemple. În primul rând, inspectorii generali nu sunt neapărat titulari în municipiul reședință de județ, unde își desfășoară activitatea de manager. Și atunci trebuie să facă naveta spre instituțiile de învățământ unde sunt titulari. Intră la ore, nu își permit să lipsească de la ore, să facă zece ore pe săptămână, să aibă această obligație, urmând apoi să încerce să-și desfășoare și activitatea de manager.



Nu mai pot să se ocupe de acele inspecții tematice, să ajungă în instituțiile de învățământ, nu mai au posibilitatea. Și, pe lângă asta, s-au tăiat și fondurile pentru deplasări în teritoriu.

Am aflat chiar în acest weekend de o instituție de învățământ, nu am să îi dau numele, unde cadrele didactice desfășoară activitate în sistem dual, dar, nemaifiind monitorizați suficient, unii încearcă să obțină adeverințe de practică fără ca elevii să mai desfășoare efectiv activitatea respectivă”, a zis Natalia Intotero, profesor şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în cadrul emisiunii DC Edu realizată de profesorul Sorin Ivan.



Creșterea normei didactice îi afectează serios pe profesori, pentru că, deși în societate există opinia că încă două ore nu ar fi o provocare majoră, în realitate reprezintă o provocare

„Trebuie să știți că în fiecare domeniu există oameni foarte serioși și, când spun asta, mă refer la un procent foarte mare. Dar există și oameni mai puțin implicați. Avem și în educație. Vreau să vă spun că vineri, în jurul orei 16.00, am fost într-un colegiu pentru a avea discuții cu conducerea, vizavi de o activitate legată de schimburi de experiență cu tineri din alte țări.

Directorul mi-a spus: „Hai să-ți arăt un laborator de fizică realizat atât prin PNRR, cât și printr-un parteneriat cu Statele Unite”.



Am rămas impresionată. Dar, pe lângă toate dotările, ceea ce m-a încântat cu adevărat a fost faptul că am întâlnit profesorul de fizică, care își terminase partea de predare vineri la ora 12.00, iar la ora 16.00 era încă la școală, pregătind materialul didactic pentru săptămâna următoare.

Cam aceștia sunt dascălii României și nu merită să fie judecați, nu merită să aibă o viață îngreunată din cauza câtorva excepții.



Să știți că această creștere a normei didactice a dus și la un alt aspect pe care l-am constatat: Au rămas anumite catedre descoperite, unde au fost nevoiți să intre profesori, de exemplu la matematică, acolo unde avem un deficit de cadre didactice în învățământul preuniversitar.



Au fost nevoiți să intre profesori din zona de filologie sau din alte specializări care nu prea au legătură cu matematica”, a zis Natalia Intotero în cadrul emisiunii DC Edu.