Data actualizării: 14:43 23 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Daniel David, răspuns pentru Nicușor Dan, după ce președintele s-a declarat "nemulțumit" de sistemul de educație

Autor: Doinița Manic
Ivan_Daniel David FOTO: CRIȘAN ANDREESCU
 

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, îi răspunde lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că nu este mulțumit de sistemul de educație.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a venit cu un răspuns pentru președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că nu este mulțumit de starea sistemului de educație din România.

"Președintele Nicușor Dan a spus că este nemulțumit de starea Educației. Ce îi veți răspunde la întâlnirea de peste două luni?", a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan în cadrul emisiunii DC Edu.

Daniel David: Eu am spus primul că sunt nemulțumit de starea Educației

"Cred că eu am spus primul că sunt nemulțumit de starea Educației în Raportulul QX. Nu cred că cineva în țara asta poate să fie mulțumit. Sigur, poți să fii mulțumit că ai un sistem care funcționează, care nu se blochează, care mai produce și olimpici, dar când vezi anafalbetismul funcțional care ne pune la risc ca societate... nu este în regulă.

Deci cu toții suntem de acord, să știți. Și când am fost la dezbatarea moțiunii împotriva mea ridicată de AUR, și acolo ne-am pus cu toții de acord că Educația nu merge bine", a răspuns Daniel David.

Reacția ministrului Educației vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat zilele trecute că este nemulțumit de rezultatele sistemului de educație, subliniind că problema nu ține doar de măsurile adoptate recent de Guvern, ci de ceea ce oferă școala românească la finalul ciclului de studii.

„Când am spus că sunt total nemulțumit, m-am referit la ce ajunge un copil după ce termină sistemul românesc de educație”, declarase Nicușor Dan.

