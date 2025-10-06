Vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, atrage atenția asupra nevoii unor programe de orientare vocațională dedicate tinerilor din România. În cadrul emisiunii DC Edu, realizată de profesorul Sorin Ivan, aceasta a zis că elevii de școală generală și liceu ar trebui să susțină teste de descoperire a vocației, interpretate de specialiști, alături de părinți și profesori.

Mulți elevi de clasa a XI-a nu știu ce drum profesional să urmeze și aleg facultăți doar pentru că sunt „la modă”, fără garanția unui loc de muncă după absolvire.

„În egală măsură, pentru tineri, din punctul meu de vedere, consider că ar fi foarte important, și de aceea revin la Uniunea Europeană, ca toți tinerii din România, începând de la elevii de școală generală și liceu, să beneficieze de teste de descoperire a vocației. Aceste teste ar trebui realizate de specialiști și interpretate în prezența elevilor, a părinților și a diriginților, pentru a le identifica înclinațiile și pentru a învăța cu drag în domeniul care li se potrivește. Ulterior, elevii ar trebui consiliați către meseriile care se vor căuta pe termen mediu și lung.

Dacă, în prezent, ați face un experiment și ați merge în liceele din România, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, și i-ați întreba pe elevii de clasa a XI-a: „Mai ai un an, în ce domeniu vrei să te îndrepți?”, veți fi surprins. Marea majoritate, peste 80%, răspund: „Nu știu. E la modă acum să mergi la facultatea cutare”, fără să aibă însă certitudinea că la final vor găsi un loc de muncă.

De aceea, mulți urmează instinctul de turmă, învață mecanic și, atunci când ajung la universitate, nivelul lor nu este cel pe care ni l-am fi dorit”, a zis Natalia Intotero.

Mulți sunt împinși și de părinți, care își doresc ca propriii copii să aibă studii superioare. Și nu îi putem acuza pentru asta.

„Doar că este important ca studiile superioare să fie orientate către domeniile care se potrivesc fiecăruia, astfel încât, la final, după ce părinții fac sacrificii, absolvenții să poată obține un loc de muncă aici, acasă, în România. Nu să fie nevoiți, după o etapă de pregătire, după ce statul român a investit în universități prin finanțarea publică, să se gândească să plece din țară”, a zis Natalia Intotero, profesor, dar şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în cadrul emisiunii DC Edu, realizată de Sorin Ivan.

Se mai întâmplă, de asemenea, ca absolvenții unor programe de studii să ajungă în profesii care nu au nicio legătură cu pregătirea lor academică.

Mai multe detalii, la DC Edu: