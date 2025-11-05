€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:22 05 Noi 2025 | Data publicării: 18:29 05 Noi 2025

Ce au discutat Bolojan și Mark Rutte, șeful NATO, despre apărarea României
Autor: Anca Murgoci

mark rutte ilie bolojan Sursa foto: Guvernul României
 

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită în România de la numirea sa în această funcție.

Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate actuală în contextul războiului din Ucraina și despre  modalitățile concrete de consolidare a securității României, a Flancului Estic și, implicit, a Alianței, în ansamblul său, inclusiv pe fondul deciziilor recente privind repoziționarea unor trupe americane. 


Prim-ministrul a salutat angajamentul Alianței de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic, prin inițiative precum Santinela Estică, menită să sporească gradul de vigilență în această parte a Europei expusă incursiunilor de drone sau altor tipuri de amenințări din partea Rusiei. 


Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezența trupelor aliate, inițiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea  României. La acestea se adaugă acordarea unei atenții sporite regiunii Mării Negre, din partea Alianței.


Prim-ministrul l-a informat pe secretarul general al NATO asupra priorităților României privind asigurarea securității și apărării naționale și euro-atlantice, reiterând angajamentul față de  îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul Alianței, inclusiv prin creșterea cheltuielilor de apărare, conform deciziilor luate la summit-ul de la Haga.

Obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE


De asemenea, prim-ministrul Bolojan a subliniat că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat programul SAFE.  A informat că lista proiectelor de investiții este în curs de finalizare și va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie.


În cadrul discuțiilor, au fost abordate și aspectele legate de continuarea sprijinului pentru Ucraina și respectiv Republica Moldova.


Cei doi înalți oficiali au evocat importanța organizării, la București, a Forumul NATO pentru Industria de Apărare, o oportunitate nu numai pentru companiile românești, dar și pentru cele din țările aliate pentru a identifica împreună noi inițiative de modernizare a industriei de apărare

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rutte
nato
bolojan
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Luvrul, jefuit de un TikToker? Suspectul este un fost agent de pază și vedetă pe internet
Publicat acum 12 minute
Grindeanu i-a prezentat lui Rutte un proiect cu impact strategic pentru NATO / video
Publicat acum 14 minute
Alegeri locale 2025 la CJ: Cum lovește valul la Buzău
Publicat acum 39 minute
Culisele retragerii trupelor SUA din România. Cristian Diaconescu, invitatul săptămânii la Ce Se Întâmplă
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Un român a fost arestat după ce a urinat într-un supermarket și a atacat polițiștii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close