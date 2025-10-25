Tinerii României, dependenți de alcool, fumat și ecrane. Ministrul Educaţiei, semnal de alarmă: Suntem peste media europeană

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor, precizând că România se situează sub media europeană la consumul de droguri, dar peste media europeană la consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc şi dependenţa online, în condiţiile în care nu avem specialişti suficienţi care să se ocupe de sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor.

Consumul de droguri în România, în şcoli, la nivel mare, dar sub media europeană

"Consumul de droguri în România, în şcoli este sub media europeană, dar asta pe noi nu ne încălzeşte foarte mult, că este totuşi un nivel mult prea mare faţă de cât dorim noi, dar aş ţine să punem în context acest lucru, să ştim că aici suntem sub media europeană, însă, din păcate, suntem peste media europeană în ceea ce priveşte consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc, dependenţa online. (...)

Dacă pe prima componentă, cu Ministerul de Interne, începem să ne mişcăm bine, în şcoli sunt optimist, mergem în direcţia bună, în afara şcolii, în legătură cu părinţii, lucrurile merg într-o direcţie bună, avem dificultăţi în a organiza serviciile medicale şi psihologice (...).

Nu avem suficienţi specialişti, nu avem suficiente centre. Când spun că nu avem suficienţi specialişti, mă gândesc la specialişti pregătiţi specific în acest domeniu, pe protocoale validate ştiinţific. Acestea sunt nivelurile pe care trebuie să le dezvoltăm", a spus ministrul Daniel David, vineri seara, într-o intervenţie online în cadrul unei dezbateri de la Sibiu, potrivit Agerpres.

2 noi cursuri în liceu

El a a subliniat că, deşi în ultimii ani au fost organizate mii de activităţi de prevenire şi informare în şcoli, acestea au fost necoordonate şi lipsite de o strategie unitară, motiv pentru care ministerul a elaborat un model de intervenţie cu trei componente: curăţenie în jurul şcolilor - toleranţă zero pentru droguri şi dealeri, în colaborare cu Ministerul de Interne; educaţie şi conştientizare în şcoli - introducerea în curriculum a temelor despre stil de viaţă sănătos, autocunoaştere, prevenirea consumului de substanţe şi alte comportamente de risc; implicarea părinţilor şi a serviciilor de sănătate - întărirea legăturii dintre şcoală, familie şi specialiştii medicali şi psihologi din afara sistemului educaţional.

"În 2024, în 2023 şi înainte şi în anul 2025 au fost mii, zeci de mii de activităţi legate de adicţii în şcoli. Problema era că aceste activităţi erau adesea necoordonate, nu aveau o schemă generală. Am înţeles că intervenim, foarte bine că intervenim, dar cum le coordonăm, dar cum le punem într-un demers care să aibă efecte. Şi eu asta am încercat să fac şi am propus acel model cu trei componente: o componentă să facem curat în jurul şcolilor. Curat înseamnă toleranţă zero pentru droguri şi pentru dealeri, colaborarea cu ministrul Predoiu este extraordinară în acest sens şi colaborăm bine cu Ministerul de Interne. A doua componentă, ce facem în şcoli, iar mesajul este pentru conştientizare. De foarte multe ori, consumul, primele semne sunt identificate de colegi, de profesori, nu de specialiştii de psihologie sau medicină din şcoli. (...) De asemenea, ca să-i pregătim pe copii, am început să introducem şi în curriculum astfel teme. (...)

Am propus acele două cursuri noi pentru liceu, stil de viaţă sănătos, în care am introdus la pachet aceste probleme, şi consumul de alcool şi consumul de droguri şi fumatul şi sexul neprotejat şi mâncatul nesănătos şi doi, un lucru important pentru adolescenţi (...) acel curs de autocunoaştere personală", a subliniat ministrul Daniel David.

Potrivit ministrului Educaţiei, "oricât de mult lucrează şcoala, oricât de mult lucrează psihologii în şcoli, nu au cum să înlocuiască părintele şi atunci trebuie să fie implicat şi părintele".

Președintele "Salvaţi Copiii", semnal de alarmă privind adicțiile în rândul copiilor și tinerilor

Şi Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei "Salvaţi Copiii" România s-a referit la ESPAD 2024, dar şi la alte date culese de ONG-ul pe care îl conduce, avertizând că România se confruntă cu un fenomen alarmant al adicţiilor în rândul copiilor şi adolescenţilor - de la jocuri de noroc şi fumat, până la consum de alcool, droguri şi dependenţă digitală.

"Din păcate, foarte mulţi copii sunt în situaţia de a juca pe bani. (...) cam 14 % dintre copii au jucat pe bani, 40 % dintre copii aveau cunoscuţi care jucau şi unul din zece copii chiar au în familie o persoană dependentă de jocuri de noroc. (...) O altă problemă care a stat un deceniu sub un strat gros de tăcere şi tristeţe, este cea a dependenţei de droguri. (...) Ultima cercetare a noastră arăta că patru din zece copii ştiu pe cineva care a consumat droguri, se fumează, se consumă alcool în cantităţi destul de mari şi de un procent mare, cam 27 % au consumat alcool în ultima săptămână şi aproape 50 % au fumat diferite forme de ţigări. Am un raport recent realizat de Agenţia Uniunii Europene privind Drogurile care ne arată că, în România, unul din doi adolescenţi are un risc ridicat de dependenţă digitală, România este pe locul patru la consumul de tutun în rândul adolescenţilor, unul din doi adolescenţi au încercat ţigări electronice, opt din zece adolescenţi români consumă alcool, unul din patru adolescenţi au avut acces la jocurile de noroc", a declarat Gabriela Alexandrescu.

Organizaţia "Salvaţi Copiii" România derulează, încă din 2017, un amplu program de educaţie pentru sănătate, adaptat pe grupe de vârstă, prin care peste 125.000 de copii au învăţat despre riscurile adicţiilor şi despre importanţa alegerilor sănătoase.

"Am dezvoltat un program de educaţie pentru sănătate din 2017, adaptată pe nivelul de vârstă. 125.000 de copii. A fost o mare deschidere a copiilor, a părinţilor, deci este dorit. (...) Trebuie să ducem această informaţie în programa şcolară (...) pentru că mulţi copii din România au părinţii plecaţi, sunt singuri acasă sau sunt cu bunicii sau cu oameni care nu au educaţia necesară. Mulţi copii sunt din familii sărace, needucate, aproape 34 % dintre ai noştri. (...) Este important să-i educăm pe copii să facă alegeri sănătoase într-o lume în care, din păcate, există multe tentaţii şi interese financiare care profită de pe urma adicţiilor", a atras atenţia preşedinta "Salvaţi Copiii".

Cel mai nou raport ESPAD arată date alarmante

România se situează peste media europeană la consumul de alcool, tutun, jocuri de noroc şi utilizarea excesivă a mediului digital în rândul adolescenţilor, potrivit celui mai recent Raport ESPAD 2024 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), publicat joi, de Agenţia Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA).

"Deşi la nivelul Europei există o tendinţă descrescătoare a consumului de alcool şi tutun în rândul adolescenţilor, România este peste media europeană în ambele cazuri. Trendul de creştere a timpului petrecut de elevi pe reţelele de socializare sau jocuri de noroc se resimte şi în rândul adolescenţilor din ţara noastră, unde, de asemenea ne situăm peste media europeană", se arată în comunicatul de presă privind raportul.

Potrivit Raportului, România ocupă locul 4 la consumul de tutun în rândul adolescenţilor. Unul din doi elevi din România a declarat că a încercat ţigări electronice. Studiul mai arată că 8 din 10 adolescenţi români consumă alcool, 1 din 4 adolescenţi au avut acces jocurile de noroc.

Studiul a fost realizat pe parcursul anului 2024 în 37 de state din Europa, pe un eşantion de 113.882 de persoane în vârstă de 15, respectiv 16 ani. În România datele au fost colectate în perioada 19 aprilie - 12 iunie 2024 şi au participat la studiu 8.543 de elevi din toate judeţele.