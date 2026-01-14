€ 5.0897
DCNews Stiri Educatie De ziua lui Mihai Eminescu, profesoara Mariana Badea dăruiște o lecție despre ceea ce înseamnă Cuvântul
Data publicării: 21:32 14 Ian 2026

De ziua lui Mihai Eminescu, profesoara Mariana Badea dăruiște o lecție despre ceea ce înseamnă Cuvântul
Autor: Anca Murgoci

mariana-badea_03434200_98041800 Prof. Mariana Badea. Sursa: Mariana Badea, Facebook

De Ziua Culturii Naționale, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române vă aşteaptă, pe 15 ianuarie 2026, ora 11.00, la Sala de Consiliu.

 

De ziua lui Mihai Eminescu


De ziua lui Mihai Eminescu ne întoarcem pentru o oră sau chiar două la ora de limba română din liceu, cu toate amintirile de atunci și cu toată experiența intelectuală acumulată între timp.

Profesoara Mariana Badea va dărui o lecție despre ceea ce înseamnă Cuvântul în textele și contextele limbii române, dr. Ana Diculescu-Șova ne va spune câte ceva despre cum drepturile unei părți își „cer intrare în lume” prin cuvântul avocatului din textul unor concluzii depuse în contextul unei cauze pe fond sau recurs (Corsi e ricorsi în istoria unei cauze?), iar dr. Andrei Săvescu ne va descrie „doruri vii și patimi multe” ale autorilor, cititorilor și redactorilor de texte publicate pe un portal profesional devenit de multă vreme parte din experienţa cotidiană a juriştilor români.

Din partea ICJ, Tudor Avrigeanu și Ștefan Paraschiv vor încerca să puncteze semnificaţia împreună-generării dreptului şi limbii în istoria unui popor, precum şi semnificaţiile pe care cuvinte precum Legea le dobândesc ori le pierd în contexte diferite de-a lungul aceleiaşi istorii. 

„Vom încerca astfel să creăm prin cuvintele noastre un context al întâlnirii diferitelor experienţe profesionale juridice în speranţa că acest experiment gândit sub semnul Cuvântului eminescian ni se va descoperi ca experienţă vie a unei sărbători a Dreptului ca parte a Culturii Naţionale”, spun organizatorii.

