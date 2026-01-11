€ 5.0887
Peste 2.000 de elevi/preşcolari vor face cursuri online, luni, din cauza vremii nefavorabile
Data actualizării: 21:32 11 Ian 2026 | Data publicării: 21:29 11 Ian 2026

Peste 2.000 de elevi/preşcolari vor face cursuri online, luni, din cauza vremii nefavorabile
Autor: Andrei Itu

scoala-inchisa_52057100 foto: Freepik / scoli

Elevii de la şase şcoli din România vor desfășura, luni, 12 ianuarie, cursuri online. De asemenea, în trei unităţi şcolare activitatea va fi suspendată, ulterior orele să fie recuperate.

 

Totul se întâmplă din cauza vremii nefavorabile, a transmis, duminică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Este vorba despre școli din Argeş, Arad, Dolj, Timiş, Gorj, Olt şi Bistriţa-Năsăud.

Aproximativ 2.200 de elevi/preşcolari din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş vor face cursuri online, luni, 12 ianuarie 2026.

 Anunțul Ministerului Educației privind școlile închise

”Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene în cursul zilei de astăzi (ora de referinţă: 18:00), din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfăşura online în şase (6) unităţi de învăţământ (totalizând aproximativ 2.200 de elevi/preşcolari), câte una în fiecare dintre judeţele: Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş.

În trei (3) unităţi de învăţământ, însumând aproximativ 100 de elevi, câte una în fiecare dintre judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Olt, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate”, a anunțat Ministerul Educaţiei.

Jumătate din județele țării, din nord, sub Cod Galben de vreme rea

Amintim că mai mult de jumătate dintre judeţele țării, din partea nordică, sunt până marţi, 13 ianuarie 2026, sub Cod galben de vreme deosebit de rece, ger, ninsori, intensificări ale vântului.

Vezi și - Vreme deosebit de rece în țară și-n București, prognoza meteo până în 18 ianuarie

Vezi și - Vreme deosebit de rece în țară și-n București, prognoza meteo până în 18 ianuarie

scoli
cursuri online
vreme rea
Comentarii

