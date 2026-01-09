€ 5.0887
Vremea severă mută cursurile online sau le suspendă în zeci de școli din țară, pe 9 ianuarie
Data actualizării: 13:49 09 Ian 2026 | Data publicării: 13:47 09 Ian 2026

Vremea severă mută cursurile online sau le suspendă în zeci de școli din țară, pe 9 ianuarie
Autor: Dana Mihai

educatie-scoala_40327900 Sursă foto: Freepik - școală

Condițiile meteorologice nefavorabile au perturbat activitatea didactică în zeci de școli din țară: marți, 9 ianuarie, cursurile au fost suspendate sau mutate online în alte 31 de unități de învățământ din nouă județe.

 

În urma completărilor și actualizărilor transmise de inspectoratele școlare județene, astăzi, 9 ianuarie, activitatea didactică a fost suspendată/s-a desfășurat online, din cauza condițiilor meteorologice, în alte 31 de unități de învățământ din 9 județe , astfel: 

  • Cluj: 2

  • Bistrița-Năsăud: 2

  • Arad: 3

  • Iași: 2

  • Maramureș: 2

  • Mehedinți: 6

  • Alba: 10

  • Dolj: 3

  • Botoșani: 1

Citește și: Stratul de zăpadă a depășit un metru la Bâlea Lac: Risc mare de avalanșă

Reamintim că, potrivit infornațiilor primite în cursul zilei de ieri, în județul Hunedoara activitatea didactică este afectată, astăzi, 9 ianuarie, în 103 unități de învățământ (40 - activitate didactică suspendată; 26 - activitate didactică hibrid; 37 - activitate didactică în format online), iar în toate școlile din municipiul Bistrița cursurile cursurile se desfășoară în format online (în baza deciziei IJSU).

cursuri suspendate
invatamant
