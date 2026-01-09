Vremea severă mută cursurile online sau le suspendă în zeci de școli din țară, pe 9 ianuarie

În urma completărilor și actualizărilor transmise de inspectoratele școlare județene, astăzi, 9 ianuarie, activitatea didactică a fost suspendată/s-a desfășurat online, din cauza condițiilor meteorologice, în alte 31 de unități de învățământ din 9 județe , astfel:

Cluj: 2

Bistrița-Năsăud: 2

Arad: 3

Iași: 2

Maramureș: 2

Mehedinți: 6

Alba: 10

Dolj: 3

Botoșani: 1

Reamintim că, potrivit infornațiilor primite în cursul zilei de ieri, în județul Hunedoara activitatea didactică este afectată, astăzi, 9 ianuarie, în 103 unități de învățământ (40 - activitate didactică suspendată; 26 - activitate didactică hibrid; 37 - activitate didactică în format online), iar în toate școlile din municipiul Bistrița cursurile cursurile se desfășoară în format online (în baza deciziei IJSU).