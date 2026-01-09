Vremea severă mută cursurile online sau le suspendă în zeci de școli din țară, pe 9 ianuarie

Condițiile meteorologice nefavorabile au perturbat activitatea didactică în zeci de școli din țară: marți, 9 ianuarie, cursurile au fost suspendate sau mutate online în alte 31 de unități de învățământ din nouă județe.
În urma completărilor și actualizărilor transmise de inspectoratele școlare județene, astăzi, 9 ianuarie, activitatea didactică a fost suspendată/s-a desfășurat online, din cauza condițiilor meteorologice, în alte 31 de unități de învățământ din 9 județe , astfel:
Cluj: 2
Bistrița-Năsăud: 2
Arad: 3
Iași: 2
Maramureș: 2
Mehedinți: 6
Alba: 10
Dolj: 3
Botoșani: 1
Citește și: Stratul de zăpadă a depășit un metru la Bâlea Lac: Risc mare de avalanșă
Reamintim că, potrivit infornațiilor primite în cursul zilei de ieri, în județul Hunedoara activitatea didactică este afectată, astăzi, 9 ianuarie, în 103 unități de învățământ (40 - activitate didactică suspendată; 26 - activitate didactică hibrid; 37 - activitate didactică în format online), iar în toate școlile din municipiul Bistrița cursurile cursurile se desfășoară în format online (în baza deciziei IJSU).
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu