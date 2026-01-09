Stratul de zăpadă a depășit un metru la Bâlea Lac: Risc mare de avalanșă

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu este de 110 centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

La Bâlea Lac, troienele de zăpadă pot ajunge la doi metri.

Turiştii sunt sfătuiţi de salvamontiştii sibieni să verifice buletinul nivometeorologic înainte să urce la Bâlea Lac.

De asemenea, nu ar trebui să practice sporturile de iarnă la Bâlea Lac, din cauza riscului mare, de gradul patru din cinci, de avalanşe.

"Salvamont Sibiu monitorizează permanent situaţia din teren şi recomandă prudenţă maximă în zonele alpine din Munţii Făgăraş", potrivit paginii de Facebook.

Programul Telecabinei Bâlea

Accesul în zona turistică Bâlea Lac din Munţii Făgăraş se poate face pe DN 7C - Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se poate urca doar cu telecabina şi numai când condiţiile meteo sunt bune. Programul de la Telecabina de la Bâlea este de luni până duminică, între orele 09:00 - 17:00.

O cursă cu telecabina de la Bâlea dus - întors costă 160 de lei, pentru un adult.

Telecabina funcţionează cu minimum 10 persoane.

