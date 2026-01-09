€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Schimbare bruscă de vreme în Capitală: Ninsori și ger în zilele următoare
Data actualizării: 10:55 09 Ian 2026 | Data publicării: 10:54 09 Ian 2026

Schimbare bruscă de vreme în Capitală: Ninsori și ger în zilele următoare
Autor: Dana Mihai

zapada-vreme-prognoza-iarna_03755600 Freepik foto / zapada
 

Vremea se schimbă în următoarele zile în București, cu frig accentuat, ninsori și condiții de iarnă, potrivit prognozei meteo pentru perioada 9-13 ianuarie.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 09.01.2026 Ora 10:00 - 10.01.2026 Ora 08:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 10.01.2026 Ora 08:00 - 11.01.2026 Ora 08:00

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.

Citește și: Galerie FOTO din Cluj-Napoca, acolo unde s-a promis, dar nu s-a făcut. Imagini de poveste pe străzi, de groază pe șosele

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 11.01.2026 Ora 08:00 - 12.01.2026 Ora 08:00

Vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -6...-5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.01.2026 Ora 08:00 - 13.01.2026 Ora 10:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

În intervalul 09 ianuarie ora 10 - 13 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vreme bucuresti
meteo
prognoza meteo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Previziunile lui Romeo Popescu pentru mai multe luni din 2026. Când vor ieși oamenii în stradă?
Publicat acum 25 minute
Ce anunț a făcut managementul lui Tom Jones și de ce îi vizează pe fani
Publicat acum 27 minute
Trump urmează să viziteze Ungaria: Viktor Orban publică o scrisoare primită din SUA / foto în articol
Publicat acum 28 minute
Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur
Publicat acum 56 minute
Campanie tip Georgescu în Polonia, încercări de destabilizare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Chirieac: Ce a făcut Nicușor Dan este un lucru mare. Mai bine de atât nu se putea pentru România
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close