Schimbare bruscă de vreme în Capitală: Ninsori și ger în zilele următoare

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 09.01.2026 Ora 10:00 - 10.01.2026 Ora 08:00

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 10.01.2026 Ora 08:00 - 11.01.2026 Ora 08:00

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 11.01.2026 Ora 08:00 - 12.01.2026 Ora 08:00

Vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -6...-5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 12.01.2026 Ora 08:00 - 13.01.2026 Ora 10:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.

În intervalul 09 ianuarie ora 10 - 13 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.