Schimbare bruscă de vreme în Capitală: Ninsori și ger în zilele următoare

Vremea se schimbă în următoarele zile în București, cu frig accentuat, ninsori și condiții de iarnă, potrivit prognozei meteo pentru perioada 9-13 ianuarie.
Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.
Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.
Citește și: Galerie FOTO din Cluj-Napoca, acolo unde s-a promis, dar nu s-a făcut. Imagini de poveste pe străzi, de groază pe șosele
Vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -6...-5 grade.
Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade.
În intervalul 09 ianuarie ora 10 - 13 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
de Val Vâlcu