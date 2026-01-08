Ninsoarea căzută în ultimele 24 de ore în municipiul Cluj-Napoca a paralizat traficul. Arterele principale din cartierele Clujului au devenit, la primele ore ale dimineții de joi, aproape impracticabile, într-un oraș care se confruntă des cu blocaje la fiecare episod de ninsoare mai severă.

De exemplu, între 6:20 - 7:00, mașinile circulau cu dificultate, cu viteză redusă, în zona cartierului Gheorgheni, pe Bulevardul Nicolae Titulescu.

Circulație îngreunată a fost și pe Calea Mănăștur - Calea Florești, respectiv DN1 Cluj-Napoca – Floreşti, probabil cel mai aglomerat drum din România, conform statisticilor.

Numeroși clujeni au reclamat pe rețelele sociale că intervenția utilajelor de deszăpezire a fost din nou întârziată pe unele străzi principale, nu mai aducem în discuție străzile secundare.

Bulevard Nicolae Titulescu, ora 6:45, foto - Andrei Itu / DC News

Evident, în centrul Clujului situația era mai bună, străzile principale fiind deszăpezite mai eficient. După ora 7:30, clujenii, în mai toate cartierele au stat blocați în trafic, s-au înarmat cu răbdare, și au admirat “plapuma de ninsoare“ care a “împodobit“ copacii și clădirile.

Drum cu zăpadă la semafor aproape de Piața Cipariu, Cluj / Foto Andrei Itu - DC News

Rămâne de văzut cum se va face în continuare deszăpezirea la Cluj, în contextul în care sunt anunțate noi ninsori.

Ce să faci / să nu faci la volan în condiții de iarnă severă, cu drumuri care nu sunt deszăpezite corespunzător

Este bine de știut că, în momentul în care circulația se face în condiții de iarnă, cu drumuri care nu sunt deszăpezite adecvat, este important să scazi riscurile la minimum.

Prin urmare, este recomandat, pe lângă varianta amânării deplasării, să te asiguri că ai un stil de condus foarte prudent. Foarte important este să păstrezi o distanță cât mai mare față de mașina din față.

Traficul în apropierea Curții de Apel, către Piața Avram Iancu, la ora 06:49

Folosește trepte inferioare de viteză la urcări și coborâri și nu face depășiri inutile și manevre riscante.

În situația în care derapezi, nu frâna brusc, ci foarte ușor să încerci a corecta din volan. Nu uita să deschizi luminile de întâlnire permanent!

