DCNews Stiri Atenție șoferi, coduri galbene și portocalii de vreme rea
Data publicării: 12:09 08 Ian 2026

Atenție șoferi, coduri galbene și portocalii de vreme rea
Autor: Dana Mihai

vreme rece anm frig cod Avertizare de viscol în România. Sursa foto: Agerpres
 

ANM a emis coduri galbene și portocalii de vreme severă, cu ninsori, polei, vânt și ger, valabile până pe 9 ianuarie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de coduri galbene și portocalii pentru intervalul 08.01.2026, ora 10:00 - 09.01.2026, ora 15:00, care vizează precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger, fenomene care în mod cumulat determină circulația rutieră în condiții de iarnă și scăderea semnificativă a vizibilității.
 
Începând de joi, 08.01.2026, va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Astfel, se va depune un strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3-10 cm.
 
Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -10 grade.

Citește și: Ninsori și ger în Capitală. Prognoza meteo actualizată pentru București
 
Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, iar începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.
 
Harta cu zonele afectate de coduri poate fi consultată în documentul tip pdf anexat comunicatului.  
Facem apel la conducătorii auto să evite călătoriile în zonele afectate de fenomenele meteorologice anunțate, să circule prudent, să adapteze viteza la condițiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă și să se informeze în prealabil cu privire la condițiile de trafic din zonele tranzitate.

Precizăm că toate direcțiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate și intervin acolo unde este cazul pentru ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță.

Imagini de la intervențiile Regionalelor CNAIR puteți vedea pe pagina de facebook a companiei: https://www.facebook.com/cnadnr
 
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360, precum și accesând link-ul https://dispecerat.andnet.ro/

soferi
cod portocaliu
viscol
zapada
