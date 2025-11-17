€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Educatie Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în România
Data publicării: 20:52 17 Noi 2025

Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în România
Autor: Anca Murgoci

student-matematica-math_89836200 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în România.

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a aprobat recent ordinele prin care învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 - 2027.

În acest context, ministrul Daniel David a declarat:

„Legea 198/2023 impunea anumite constrângeri, lăsând însă și libertăți importante, gândite cu scopul de a fi folosite diferit de actori diferiți (ex.: școli profesionale, licee tehnologice, operatori economici etc.). Am analizat atent situația din țară și modele internaționale - chiar în acest moment mă aflu într-o vizită în Elveția, pentru a mă reasigura că facem bine ce facem -, iar în final am venit cu varianta în care am încredere că va transforma învățământul profesional/tehnologic din țară.

Astfel, mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi dar aduce opțiuni în plus pentru elevi. Prin intermediul acestuia elevii vor putea obține calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. Unii dintre aceștia vor intra rapid pe piața muncii, considerându-li-se învățământul obligatoriu parcurs. Alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. Pentru un demers logic și articulat, încurajăm și susținem și învățământul dual la nivel universitar.

Prin acest demers - dublat de introducerea noului curriculum, care va fi disponibil în curând, inclusiv pentru filiera tehnologică - sper ca elevii să caute cu încredere această modalitate educațională, nu să o vadă, cum se mai întâmplă uneori acum, ca pe o variantă reziduală/periferică a filierelor teoretice sau vocaționale, generând în unele zone și cote crescute de analfabetism funcțional”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Se învață prea mult în școala românească? Ce s-a schimbat față de generațiile trecute / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

invatamantul profesional
daniel david
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Daniel Băluță promite schimbări majore în Ferentari
Publicat acum 34 minute
Trei reactoare ucrainene funcționează la capacitate redusă după un atac rusesc
Publicat acum 51 minute
Greşelile care îi costă scump pe românii din Germania. Lecția nemților despre bani: Formula „fericirii financiare”
Publicat acum 59 minute
Gheorghe Falcă: Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Am trecut prin trei operații, apoi prin luni de tratament de iod radioactiv
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Terapia hormonală, aliatul menopauzei: Ce trebuie să știe femeile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close