Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în România.

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a aprobat recent ordinele prin care învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 - 2027.

În acest context, ministrul Daniel David a declarat:

„Legea 198/2023 impunea anumite constrângeri, lăsând însă și libertăți importante, gândite cu scopul de a fi folosite diferit de actori diferiți (ex.: școli profesionale, licee tehnologice, operatori economici etc.). Am analizat atent situația din țară și modele internaționale - chiar în acest moment mă aflu într-o vizită în Elveția, pentru a mă reasigura că facem bine ce facem -, iar în final am venit cu varianta în care am încredere că va transforma învățământul profesional/tehnologic din țară.

Astfel, mă aștept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relație strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «școlilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi dar aduce opțiuni în plus pentru elevi. Prin intermediul acestuia elevii vor putea obține calificarea de nivel 3 numai pe filiera tehnologică, după clasa a XI-a, cu sau fără cadrul dual. Unii dintre aceștia vor intra rapid pe piața muncii, considerându-li-se învățământul obligatoriu parcurs. Alții, în paralel sau fără a intra încă pe piața muncii, își vor continua studiile liceale, obținând nivelul de calificare 4 sau 5 (în studii postliceale sau terțiare non-universitare), după bacalaureat fiind eligibili și pentru studii universitare. Pentru un demers logic și articulat, încurajăm și susținem și învățământul dual la nivel universitar.

Prin acest demers - dublat de introducerea noului curriculum, care va fi disponibil în curând, inclusiv pentru filiera tehnologică - sper ca elevii să caute cu încredere această modalitate educațională, nu să o vadă, cum se mai întâmplă uneori acum, ca pe o variantă reziduală/periferică a filierelor teoretice sau vocaționale, generând în unele zone și cote crescute de analfabetism funcțional”.

