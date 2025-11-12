€ 5.0846
Data publicării: 17:01 12 Noi 2025

Schimbări la clasa a IX-a, an școlar 2026-2027. Daniel David: Reducere drastică a analfabetismului funcțional în 4 ani
Autor: Iulia Horovei

elevi eleve studente liceu Liceeni. Sursa foto: Freepik
 

Se lucrează la schimbări privind curriculumul liceal începând cu anul școlar 2026-2027, potrivit ministrului Educației, Daniel David.

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că sunt șanse mari ca din anul școlar 2026-2027 să fie introdus un nou curriculum la nivelul liceului.

David: „Clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 va intra într-o nouă logică curriculară”

„Curriculum la nivelul liceului: suntem în linie dreaptă, se lucrează la programe, după ce am trecut de planurile-cadru. Dacă toate lucrurile merg bine, clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 va intra într-o nouă logică curriculară. Aștept efectele, inclusiv în zona analfabetismului funcțional, adică o reducere drastică în patru ani. Cam acesta este intervalul”, a declarat Daniel David, miercuri, într-un videoclip LIVE pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.

Citește și: EXCLUSIV Cum îți dai seama dacă ești analfabet funcțional. Daniel David: Se referă și la știință, și la matematică

Fără schimbări la gimnaziu și Evaluarea Națională

Ministrul a fost întrebat, de asemenea, ce se întâmplă cu programele la nivelul gimnaziului, el spunând că „deocamdată nu facem nimic”: „Hai să încheiem curriculum la nivelul liceului, iar după aceea ne vom orienta și spre gimnaziu și, după aceea, la nivelul învățământului primar și la nivelul educației timpurii.

Deocamdată, la nivel de gimnaziu cred că este foarte importantă acea măsură pe care am luat-o: ca 25% din timpul alocat fiecărei discipline să fie dedicat învățării remediale. Era la dispoziția profesorului și până acum, dar prin instrucțiune, focalizarea trebuie să fie pe învățare remedială. Dacă facem bine acest lucru, o să vedeți că performanțele o să fie altele și la Evaluarea Națională și la testarea PISA”, a mai spus ministrul.

Privind Evaluarea Națională din clasa a VIII-a, Daniel David a spus că nu se vor realiza curând schimbări în această direcție: „Deocamdată nu facem nimic. E o problemă, așa cum o avem, dar nu sunt momentele cele mai bune să discutăm despre cum vrem să schimbăm Evaluarea Națională. Contextul trebuie să fie fără presiunea asta financiară, oamenii să fie mai așezați în sistem și să putem găsi cea mai bună soluție larg acceptată în sistemul nostru de educație”, a mai spus ministrul Educației. 

Citește și: EXCLUSIV Daniel David a vorbit despre demisia din funcția de ministru al Educației

Schimbări la clasa a IX-a, an școlar 2026-2027. Daniel David: Reducere drastică a analfabetismului funcțional în 4 ani
