Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC News, Irineu Darău, senator USR, a vorbit despre problemele din sistemul de învățământ românesc.

„Sunt părinți care vin cu copilul din celălalt capăt al orașului la o școală din centru, pentru că acolo e „școala cea mai bună, cu rezultatele cele mai bune“. Alții se orientează după aspect. Am întrebat un părinte de ce aduce copilul din Militari în cartierul unde era școala fiicei mele și mi-a zis că „e o școală bună, pentru că are termopan“. Segregarea se produce. La fel și la meditații, unii îi trimit la cei mai buni profesori, iar alții îi trimit la școală pentru corn și lapte“, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

„Noi suntem în general adepții descentralizării și ne-am dori ca managementul școlar, la nivel local, să aibă puteri reale să decidă pe mai multe lucruri, atât legate de infrastructură, cât și legate de corpul profesoral, de performanța locală etc.

Pe de altă parte, am avea nevoie ca Ministerul Educației să aibă un tablou național și niște obiective. Pare că suntem în drobul de sare sau chiar în Mănăstirea Argeșului. Ne tot plângem că niște lucruri nu merg, deceniu după deceniu, infrastructura suferă și nu pare că facem un salt. Asta vine, cred eu, și din instabilitate politică, dar și dintr-o lipsă de coordonare. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem e de ce fel de educație trebuie să aibă parte beneficiarul: poate să o aibă în satul lui? poate să o aibă la 10 kilometri distanță? cum ajunge acolo? nu ai voie să nu te întrebi cum ajunge acolo.

Poate că, la un moment dat, un centru pe 20-30 de kilometri distanță, dar de o calitate excelentă, este preferabil unei fărămițări a sistemului, dar cu condiția să asiguri transportul gratuit către școală, să asiguri o masă caldă etc“, a spus Irineu Darău.

Caz ciudat în județul Brașov. Ce spune senatorul Irineu Darău?

Darău a dat un exemplu din județul Brașov, unde, în urmă cu câțiva ani, copiii erau transportați către școală încă de la ora 05:00, pentru a se asigura că aceștia beneficiază de educație.

„Știu caz din județul Brașov, unde sunt eu senator, în care, acum cinci ani, situația era așa: un singur microbuz, gestionat cu greu, care făcea 4-5 drumuri între ora 05:00 și ora 09:00 dimineața, ca să aducă niște copii din sate de munte. Primăriile de proveniență nu își asumau transportul propriilor lor copii și ajungeau copii la școală la ora 06:00 ca să înceapă la ora 08:00, ajungeau copii și după începerea cursurilor, pentru că erau ultima tură de transport.

Cine se uită la acest lucru? Pot să spun că era vina primăriei, pot să spun că era vina direcțiunii? Nu, ei făceau efort să-i educe pe toți, dar undeva la centru pare că nu există un tablou de bord care să identifice concret toate aceste defecțiuni. În plus, dacă punem întrebări la centru, există scuza finanțării. Costă să ai masă caldă, transport cu adevărat gratuit și o infrastructură decentă“, a spus, la DC News, senatorul USR Irineu Darău.