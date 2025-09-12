Protestele profesorilor: De ce orele fără predare nu sunt "o soluție viabilă". Prof. Andreia Bodea: E pierdere de timp

Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale, din București, a criticat decizia anunțată de unii profesori de a nu preda la clasă, în semn de protest.

Chiar din prima zi de școală, sistemul de învățământ a fost marcat de haos. Mii de cadre didactice din întreaga țară au venit la București pentru a protesta împotriva noilor măsuri de austeritate adoptate de Guvern. Sindicatele au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David, acuzându-l că „nici măcar în al doisprezecelea ceas nu admite consecințele grave ale deciziilor pripite luate de Executiv”. În replică, ministrul Educației a catalogat manifestația drept „neinspirată” și „complet nerealistă” în condițiile actualelor constrângeri fiscal-bugetare.

O parte dintre profesori au anunțat că, în semn de nemulțumire, vor renunța la activitățile de predare, limitându-se doar la supravegherea elevilor. Decizia a stârnit un val de reacții din partea părinților, specialiștilor în educație, dar și a altor dascăli, care au avertizat că elevii nu ar trebui să fie cei care plătesc prețul protestelor.

Prof. Andreia Bodea: Nu mă văd stând, uitându-mă la elevi și bătându-mi joc de timpul lor și de timpul meu

În acest context și prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale, din București, a tras un semnal de alarmă, afirmând că astfel de ore fără predare ar fi doar o pierdere de timp. Ea a mărturisit în cadrul emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr Sorin Ivan, că nu ar putea face așa ceva pentru că refuzul de a preda elevilor "nu este o soluție viabilă".

"Predați franceză la liceu. Deci enunțați tema și după aia vă priviți în ochi cu sinceritate unii pe alții...", a spus Sorin Ivan.

"Ce părinte își va trimite copilul la școală dintr-o zonă limitrofă a Bucureștiului să piardă timpul - asta e pierdere de timp - să stea să se uite 6 ore la 6 profesori diferiți? Nu este o soluție viabilă, nu se poate așa ceva", a spus prof. Andreia Bodea.

"Ca profesor de vocație puteți face asta?", a întrebat apoi Sorin Ivan.

"Nu, eu nu pot, drept pentru care vor intra în clasă și sigur, nu voi intra în forță, dar voi avea ceea ce de 40 de ani știu că am de discutat la primele ore. Deci nu mă văd stând, uitându-mă la elevi și bătându-mi joc de timpul lor și de timpul meu", a răspuns prof. Andreia Bodea.

"Una e dialogul cu puterea, alta este responsabilitatea față de copii", a punctat Sorin Ivan, apoi a continuat: "Și sindicaliștii între care sunt lideri și oameni valoroși, oameni dedicați catedrei, probabil că vor găsi căile cele mai bune de dialog social cu decidenții, de protest dacă e nevoie, de continuare a protestului",

"Este foarte târziu, adică lucrurile nu ar fi trebuit să ajungă în acest punct. Era clar că ele vor degenera și se apropia acest punct și iată că s-a ajuns în prima zi de școală, și în premieră absolută prima zi de școală nu a fost așa cum în mod tradițional se desfășura de felul ei. Și acesta este un semnal. Oricât am duce în derizoriu ideea că în prima zi de școală oricum nu se întâmpla nimic, nu este adevărat", a subliniat prof. Andreia Bodea.

