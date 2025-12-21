Nicușor Dan vrea referendum, amenințând cu plecarea de urgență a CSM. ”Nu știu ce-i în capul lui”. Augustin Zegrean: Președintele poate doar să ia act

După ce în cursul zilei de astăzi, 21 decembrie, președintele României a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că va face un referendum în justiție, anunț aspru criticat deja de doi judecători CCR, Nicușor Dan a revenit cu același mesaj și pe pagina sa de Facebook, unde a scris că în luna ianuarie va iniția acest referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Președintele susține că dacă majoritatea magistraților optează pentru prima variantă, vor continua discuțiile legislativ, iar dacă aceștia vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci "Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență".

Anunțul lui Nicușor Dan

"Am luat această decizie pentru că, prin mesajele primite de la magistrați, peste 2000 de pagini, mi-au fost semnalate chestiuni foarte grave cu privire la sistemul de Justiție. În esență, concluzia majorității acestor sesizări primite este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup pe care îl constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea, de multe ori, discreționară a acestui grup de persoane.

Sunt și chestiunile legislative pe care trebuie să ne concentrăm în perioada imediat următoare pentru a le rezolva pe termen scurt - cum se fac promovările, introducerea de criterii obiective, cine face parte din colegiile de conducere ale instanțelor, modul în care se fac delegări, detașări să fie mult mai precis formulat, astfel încât posibilitatea de atribuire discreționară să fie mult redusă. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au scris, pentru că e un gest de responsabilitate față de situația din justiție", mai transmite Nicușor Dan în postarea sa.

Augustin Zegrean: Nu are cum să fie constituțional așa ceva

În acest context. DC NEWS l-a contactat pe fostul judecător CCR Augustin Zegrean pentru a afla dacă o astfel de inițiativă a președintelui României ar fi constituțională sau nu.

"Nu are cum să fie constituțional așa ceva, câtă vreme în Constituție scrie că președintele poate să întrebe poporul după consultarea Parlamentului, poate să cheme poporul să-și exprime voința cu privire la o problemă de interes național. Deci aici ar fi vorba despre un popor mai mic, adică vreo 7 mii de oameni. Nu poți vorbi de referendum aici. Nu are atribuții în acest sens. Eu am mai spus și repet, poate cineva va auzi până la urmă: atribuțiile președintelui sunt strict limitativ prevăzute în Constituție. Nu poate să-și ia alte atribuții decât încălcând Constituția sau ieșind din tiparele Constituției", ne-a spus Augustin Zegrean.

"Ce vrea Nicușor Dan să facă ar putea face CSM-ul"

"Nu știu ce vrea să facă. Nu știu ce e în mintea lui, habar nu am. Oricum, la asta nu poți să îi spui referendum, poți să îi zici oricum altfel și nu el trebuie să convoace, nu poate să convoace el. El nu conduce CSM-ul", a adăugat Zegrean.

Întrebat dacă ar fi cazul poate ca președintele să își numească inițiativa mai degrabă un sondaj, decât un referendum, Zegrean a spus: "Ar putea să facă, dar de ce să îl învăț eu să facă? Are atâția sfătuitori acolo. Ce vrea el să facă ar putea face CSM-ul. CSM-ul să pună întrebare asta, că oricum ar fi prin vot secret, cu "da" sau "nu". Deci asta s-ar putea rezolva, dar nu să-i spui referendum național și să-l organizeze președintele. Președintele poate doar să ia act de el".