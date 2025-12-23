Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție

Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene a confirmat raționamentul juridic al ÎCCJ în privința cadrului european în materia prescripției răspunderii penale.
Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act de concluziile Avocatului General din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene într-o cauză de interes major pentru opinia publică, având ca obiect problematica prescripției răspunderii penale.
Analiza Avocatului General confirmă că soluțiile adoptate de Înalta Curte de Casație și Justiție reprezintă o aplicare loială și riguroasă a dreptului Uniunii, în deplină concordanță cu exigențele convenționale privind legalitatea penală și securitatea juridică.
În esență, se reține că:
Concluziile sunt în sensul că dreptul Uniunii nu impune și nu permite reactivarea răspunderii penale stinse prin prescripție, în lipsa unui temei clar și previzibil, principiile legalității și securității juridice constituind limite legitime ale supremației dreptului UE.
În acest context, concluziile Avocatului General validează abordarea Înaltei Curți ca fiind una de echilibru judiciar, care evită atât impunitatea arbitrară, cât și sacrificarea principiilor fundamentale ale statului de drept în numele unei eficiențe punitive retroactive.
Este de subliniat că în astfel de cazuri, în care s-a constatat intervenită prescripția răspunderii penale, instanța dispune întotdeauna recuperarea prejudiciului și ia măsuri de confiscare corespunzătoare. Încetarea procesului penal nu afectează în niciun fel dreptul statului de a recupera paguba produsă și de a recurge la măsuri de constrângere în acest scop față de persoanele cu privire la care s-a constatat intervenită prescripția.
Înalta Curte de Casație și Justiție așteaptă pronunțarea deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, preconizată pentru începutul anului 2026, în vederea evaluării impactului acesteia asupra unei abordări jurisprudențiale, coerente și predictibile, în deplină concordanță atât cu dreptul Uniunii, cât și cu dreptul convențional.
Concluziile Avocatului general al CJUE pot fi accesate aici.
de Val Vâlcu